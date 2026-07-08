Μια ανανέωση στην εξωτερική της εμφάνιση αποφάσισε να κάνει εν μέσω καλοκαιριού η Δανάη Μπάρκα.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε ένα κομμωτήριο στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται, και μέσα από ένα σύντομο βίντεο έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους την αλλαγή στα μαλλιά της βήμα-βήμα.

Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι αφαίρεσε τα tapes που φορούσε στα μαλλιά της, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, για να φαίνονται υγιή και λαμπερά, τους χάρισε μια θεραπεία βιταμινών και λάμψης, διατηρώντας το χρώμα τους.

Στην ανάρτησή της σχολίασε χαρακτηριστικά: «Νέο μαλλί, χωρίς βαφή, με βιταμίνες και λάμψη», ενώ προέτρεψε τους followers να περιμένουν μέχρι το τέλος του βίντεο για να δουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στα τελευταία πλάνα, λοιπόν, βλέπουμε τη Δανάη Μπάρκα να ποζάρει χαμογελαστή με το νέο της hair look, το οποίο αναδεικνύει τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Δανάη Μπάρκα: Η αλλαγή στα μαλλιά της εν μέσω καλοκαιριού

Εδώ και λίγες μέρες, η ηθοποιός απολαμβάνει τον έγγαμο βίο με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Οι δυο τους πραγματοποίησαν έναν γάμο, έτσι ακριβώς όπως τον είχαν ονειρευτεί, και μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους καλεσμένους τους, που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να τους ευχηθούν από κοντά βίον ανθόσπαρτον.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στην αρχή του love story της με τον Φάνη Μπότση, κάνοντας μια αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε:

«Σας γυρνάω στον Σεπτέμβριο του '25, που ο Φάνης με κέρασε την πρώτη Paloma στο μαγαζί του στη Σέριφο.

Τότε δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα, απλά είχαμε κάποιες κοινές παρέες και περάσαμε περισσότερο χρόνο μαζί. Μετά, λίγο οι Palomas, λίγο το ότι και οι δύο μας ήμασταν σε φάση "αλλαγής", κούμπωσαν τα πράγματα και κάπως έτσι, λίγους μήνες μετά, ήταν όλα εντελώς διαφορετικά».