Koκκίνου- Παπαδημητρίου- Καμπούρη: Γιόρτασαν με sunset cocktail

Σε ποιο event συναντήθηκαν οι τρεις κυρίες;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ποιες διάσημες έδωσαν το παρών στο event

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Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό event  πραγματοποίησε η Bond-eye Australia, και αρκετοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το «παρών» απολαμβάνοντας το cocktail τους δίπλα στη θάλασσα.

Κοκκίνου: Η αποκάλυψη για την κρυφή σχέση που είχε στο παρελθόν

Η Bond-eye Australia δημιούργησε ένα event στη θάλασσα/ φωτογραφία PAPOULI

Η Bond-eye Australia δημιούργησε ένα event στη θάλασσα/ φωτογραφία PAPOULI
Έλλη Κοκκίνου/ φωτογραφίες PANOULIS 
Έλλη Κοκκίνου/ φωτογραφίες PANOULIS 


Ανάμεσα στους celebrities ήταν η Έλλη Κοκκίνου η οποία ντυμένη casual, με ένα τζιν παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και ίδιου χρώματος καλοκαιρινές εσπαντρίγιες χάζεψε τα ρούχα εμφανώς ευδιάθετη.

Δέσποινα Καμπούρη: Οι τρυφερές ευχές στην κόρη της Έλενα

 

Δέσποινα Καμπούρη/ φωτογραφίες PANOULIS 

Δέσποινα Καμπούρη/ φωτογραφίες PANOULIS 


Εκεί ήταν και η Δέσποινα Καμπούρη φορώντας ένα άνετο τζιν παντελόνι το οποίο συνδύασε με ένα δαντελένιο μπλουζάκι.

Ντορέτα Παπαδημητρίου και Δέσποινα Καμπούρη/ φωτογραφίες PANOULIS 

Ντορέτα Παπαδημητρίου και Δέσποινα Καμπούρη/ φωτογραφίες PANOULIS 


Η παρουσιάστρια συνάντησε εκεί τη Ντορέττα Παπαδημητρίου η οποία επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα cut out χρώματος πορτοκαλί με καλοκαιρινά σχέδια. 

Το event έγινε κοντά στης θάλασσας το κύμα. 

Δείτε ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

Μαρίζα Μπαϊρακτάκη, φωτογραφίες: PANOULIS 

Η influencer Μαρίζα Μπαϊρακτάκη, φωτογραφίες: PANOULIS 

Xρυσάνθη Κουρούπη/ φωτογραφία PANOULIS 

Xρυσάνθη Κουρούπη/ φωτογραφία PANOULIS 

Μαρίνα Βερνίκου και Μαρί Ζαχαράκη- Μπίλη/ φωτογραφίες από PANOULIS 

Μαρίνα Βερνίκου και Μαρί Ζαχαράκη- Μπίλλη/ φωτογραφίες από PANOULIS 
 
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‘ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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BOND-EYE AUSTRALIA
 |
ΚΟΛΕΞΙΟΝ ΡΟΥΧΩΝ
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