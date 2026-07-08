Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό event πραγματοποίησε η Bond-eye Australia, και αρκετοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το «παρών» απολαμβάνοντας το cocktail τους δίπλα στη θάλασσα.
Κοκκίνου: Η αποκάλυψη για την κρυφή σχέση που είχε στο παρελθόν
Ανάμεσα στους celebrities ήταν η Έλλη Κοκκίνου η οποία ντυμένη casual, με ένα τζιν παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και ίδιου χρώματος καλοκαιρινές εσπαντρίγιες χάζεψε τα ρούχα εμφανώς ευδιάθετη.
Εκεί ήταν και η Δέσποινα Καμπούρη φορώντας ένα άνετο τζιν παντελόνι το οποίο συνδύασε με ένα δαντελένιο μπλουζάκι.
Η παρουσιάστρια συνάντησε εκεί τη Ντορέττα Παπαδημητρίου η οποία επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα cut out χρώματος πορτοκαλί με καλοκαιρινά σχέδια.
Το event έγινε κοντά στης θάλασσας το κύμα.
Δείτε ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών