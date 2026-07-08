Ελεύθερος με όρους ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για τη δολοφονία ομογενή

Άγνωστο ακόμα αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία

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Ελλαδα
Ελεύθερος ο Τζέιμς Δαλαμάγκας / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
  • Καταζητείται στην Αυστραλία για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.
  • Η αποφυλάκισή του περιλαμβάνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα.
  • Ο δικηγόρος του ισχυρίζεται ότι η παραγραφή του αδικήματος αποκλείει την έκδοσή του στην Αυστραλία.
  • Η οικογένεια του θύματος ζητά δικαιοσύνη και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που καταζητείται στην Αυστραλία για τη δολοφονία ομογενούς πριν από 27 χρόνια. 

Αίγιο: Οι ποινές στον 56χρονο φυγά, τη σύντροφο και τον πατέρα του

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας πέρασε την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα στις τέσσερις παρά τέταρτο. Τον συνόδευαν αστυνομικοί, οι οποίοι αρχικά θα τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου. 

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Γιάννης Αποστολόπουλος, αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση την 1η και τη 16η κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του. 

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η στιγμή της αποφυλάκισης

Η στιγμής της αποφυλάκισης του Τζέιμς Δαλαμάγκα 

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας μπορεί σήμερα να αποφυλακίστηκε, γνωρίζει όμως ότι υπάρχει η πιθανότητα να εκδοθεί στην Αυστραλία, όπου θεωρείται καταζητούμενος για τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού Γιώργου Γιαννόπουλου, το 1999, σε μπαρ στο Σίδνεϊ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν μπορεί να εκδοθεί στην Αυστραλία, καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί.  

Υπόθεση Τζέιμς Δαλαμάγκα και δολοφονία ομογενή στην Αυστραλία

«Με βάση τόσο την ελληνική νομοθεσία όσο και τη διακρατική σύμβαση Ελλάδας - Αυστραλίας, ο κύριος Δαλαμάγκας δεν μπορεί να εκδοθεί. Η παραγραφή του αδικήματος αποτελεί υποχρεωτικό λόγο μη έκδοσης», εξήγησε ο κ. Αποστολόπουλος. 

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Να αποδοθεί δικαιοσύνη ζητά η οικογένεια του θύματος στην Αυστραλία 

Οι αυστραλιανές Αρχές τον αναζητούσαν για 27 χρόνια, έχοντας εκδώσει και ένταλμα σύλληψης. Ο εντοπισμός του έγινε στο Αίγιο, όπου εμφανιζόταν με άλλο όνομα. 

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν είχε προφυλακιστεί για τη δολοφονία του ομογενούς στην Αυστραλία, αλλά για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της οπλοκατοχής. 

Η οικογένεια του θύματος, Γιώργου Γιαννόπουλου, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και, κυρίως, να δικαστεί στην Αυστραλία. 

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, ο 56χρονος θεωρείται ύποπτος και για άλλη δολοφονία ομογενούς. 

Σε λίγες ημέρες αναμένεται και η απόφαση αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία 

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