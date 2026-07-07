Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετά την νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026 / Reuters

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν είναι απλώς ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Πίσω από τα αμέτρητα γκολ, τα ρεκόρ και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις κρύβεται μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γεμάτη εκπλήξεις.

Από το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Αγγλία αλλά επέλεξε να εκπροσωπήσει τη Νορβηγία, μέχρι το rap συγκρότημα που είχε ως έφηβος και την αγάπη του για τη φύση, ο Νορβηγός σούπερ σταρ έχει πολλές άγνωστες πτυχές που δύσκολα φαντάζεται κανείς.

Ο Χάαλαντ οδηγεί τη Νορβηγία στη φάση των 8 του Μουντιάλ / AP (Seth Wenig)

Συγκεντρώσαμε 10 +1 facts για εκείνον που αποδεικνύουν γιατί ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι τόσο ξεχωριστός εκτός, όσο και εντός των γηπέδων.

Γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά παίζει για τη Νορβηγία.

Ο Χάαλαντ ήρθε σε αυτόν τον κόσμο την περίοδο που ο πατέρας του έπαιζε ποδόσφαιρο στο Λιντς. Θα μπορούσε θεωρητικά να εκπροσωπήσει την Αγγλία, αλλά διάλεξε τη Νορβηγία.

Μόλις στα 5 του ξεκίνησε να σπάει τα ρεκόρ!

Πήδηξε 1,63 μέτρα στο άλμα εις μήκος χωρίς φόρα, επίδοση που καταγράφηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ για την ηλικία του. Από μικρός έδειχνε ότι είναι... διαφορετικός.

Ήταν... ράπερ!

Πριν ασχοληθεί με την μπάλα, είχε φτιάξει rap συγκρότημα με φίλους του. Γύρισαν videoclip και έγινε viral με εκατομμύρια προβολές.

Ο Χάαλαντ στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ / AP (Matt Slocum)

Κοιμόταν με τις μπάλες των χατ-τρικ.

Μετά τα πρώτα του χατ-τρικ στη Σάλτσμπουργκ, έβαζε τις μπάλες ποδοσφαίρου στο κρεβάτι του, λέγοντας χαριτολογώντας ότι «είναι οι φίλες του».

Ο ήχος του ξυπνητηριού του είναι ο ύμνος του Champions League.

Κάποτε οι Champions ήταν εκείνοι που του έλεγαν πρώτοι «καλημέρα». Έτσι για να ξεκινά τα πρωινά του με... κίνητρο.

Ονειρεύεται να γίνει αγρότης!

Έχει δηλώσει ότι όταν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο θέλει να ζήσει σε μια μικρή φάρμα με ζώα, όπως κατσίκες, αγελάδες και γουρούνια.

Δεν είναι καλός μόνο στο ποδόσφαιρο.

Ως παιδί έκανε χάντμπολ, στίβο και σκι αντοχής. Μάλιστα, προπονητές πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει κορυφαίος αθλητής, ακόμα κι αν δεν ήταν άσος της μπάλας.

Ο Χάαλαντ πόζαρε ως άλλος... βίκινγκ / AP (Jessica Tobias)

Ο αθλητισμός είναι οικογενειακή υπόθεση.

Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής στην Premier League, ενώ η μητέρα του ήταν πρωταθλήτρια στο έπταθλο στη Νορβηγία.

Ένας Σουηδός το είδωλό του

Μπορεί να έχει αναφέρει τους Ρονάλντο και Μέσι ως τους σπουδαιότερους του αθλήματος, ωστόσο φαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής που τον επηρέασε περισσότερο ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Πανηγυρίζει σε στάση... διαλογισμού.

Ο πανηγυρισμός του προέρχεται από την αγάπη του για τον διαλογισμό και τη χαλάρωση, που χρησιμοποιεί για να μένει συγκεντρωμένος παρά την τεράστια πίεση.

Όσα δεν ξέρατε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ / AP (Tony Gutierrez)

Plus one fact:

Διαχειρίζεται ο ίδιος τα social media του.

Σε αντίθεση με πολλούς κορυφαίους αθλητές, ο Χάαλαντ δεν έχει ομάδα που διαχειρίζεται το Instagram και το TikTok του. Γι' αυτό και το χιούμορ, τα memes και οι λεζάντες του έχουν πιο αυθεντικό χαρακτήρα και συχνά γίνονται viral.