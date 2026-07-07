Τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει στα ύψη, τι είναι πιο λαχταριστό από ένα χωνάκι ή ένα μπολ γεμάτο παγωτό; Φτιάξτε μόνοι σας το παγωτό που προτιμάτε, όπως το έδειξαν μέσα από τις εκπομπές του Star, οι σεφ του σταθμού.

ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΡΦΕ ΒΑΝΙΛΙΑ

Υλικά για τους καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

● 80 γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική

● 50 γρ. Ψημένα φουντούκια

● 50 γρ. Ψημένα φιστίκια Αιγίνης

Υλικά για το παγωτό

● 500 γρ. Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά,κρύα

● 400 γρ. Ζαχαρούχο γάλα, κρύο

● 1 κ.γ. Εκχύλισμα βανίλιας

● 75 γρ. Κεράσια ζαχαρόπηκτα

● 75 γρ. Ανάμεικτοι ζαχαρόπηκτοι κύβοι φρούτων

Υλικά για το σερβίρισμα

● φύλλα Φρέσκου δυόσμου

Για τους ξηρούς καρπούς

● Στρώνουμε σε ένα ταψί αντικολλητικό χαρτί και το τοποθετούμε κοντά στις εστίες, για τη συνέχεια.

● Σε ένα κατσαρολάκι απλώνουμε στη βάση του ομοιόμορφα τη ζάχαρη.

● Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, χωρίς να ανακατέψουμε τη ζάχαρη, μέχρι να λιώσει και να γίνει καραμέλα.

● Σβήνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε αμέσως μέσα τα φουντούκια μαζί με τα φιστίκια Αιγίνης και ανακατεύουμε με κοκκάλινη κουτάλα, ώστε να αναμειχθούν ομοιόμορφα με την καραμέλα.

● Απλώνουμε στο ταψί τους καραμελωμένους ξηρούς καρπούς και αφήνουμε σε δροσερό μέρος, χωρίς υγρασία, για 30 λεπτά να κρυώσει.

● Τα προσθέτουμε τμηματικά στον κάδο του μπλέντερ και τα χτυπάμε, μέχρι να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια.

● Τα αφήνουμε στην άκρη για τη συνέχεια.

Για το παγωτό

● Προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ την κρύα κρέμα γάλακτος και την ανακατεύουμε με το σύρμα σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα, μέχρι να αφρατέψει για περίπου 3 λεπτά.

● Ρίχνουμε το ζαχαρούχο γάλα, το εκχύλισμα βανίλιας και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε το μείγμα για 1 λεπτό, μέχρι να αφρατέψει πολύ καλά και να στέκεται.

● Προσθέτουμε σιγά σιγά στον κάδο του μίξερ τα ζαχαρόπηκτα κεράσια, κομμένα σε μικρά κομμάτια, τους ανάμεικτους ζαχαρόπηκτους κύβους φρούτων, μαζί με τους καραμελωμένους ξηρούς καρπούς και ανακατεύουμε κάνοντας 2-3 κινήσεις με μια μαρίζ, ώστε να μην χάσουμε το αφράτεμα και να αναμειχθούν τα υλικά μεταξύ τους.

● Στρώνουμε με μεμβράνη σταυρωτά το εσωτερικό από μια μακρόστενη φόρμα του κέικ 30x11 εκ. αφήνοντας τις άκρες να περισσεύουν αρκετά.

● Μεταφέρουμε στο εσωτερικό της φόρμας το μείγμα, το απλώνουμε ομοιόμορφα και το καλύπτουμε από πάνω με τη μεμβράνη που αφήσαμε να προεξέχει.

● Βάζουμε τη φόρμα με το μείγμα στην κατάψυξη να παγώσει για 5 ώρες τουλάχιστον, ιδανικά για ένα βράδυ.

● Σερβίρουμε το παγωτό σε μπολάκια με λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου.

ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικά της Συνταγής

• 500 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)

• 400 γρ. ζαχαρούχο γάλα

• 2 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας ή 1 βανιλίνη

• 150 γρ. μπισκότα κακάο

Εκτέλεση της Συνταγής

Χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί.

Προσθέτουμε σιγά-σιγά το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα ώστε να ενωθούν ομοιόμορφα χωρίς να χάσουμε τον αέρα της σαντιγί.

Ρίχνουμε τα σπασμένα μπισκότα μέσα και ανακατεύουμε ελαφρά για να μοιραστούν μέσα στο μείγμα.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε δοχείο κατάλληλο για κατάψυξη και το αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 6 ώρες μέχρι να παγώσει καλά. Για πιο κρεμώδες αποτέλεσμα, ανακατεύουμε το παγωτό κάθε 1 - 2 ώρες μέχρι να σφίξει.

ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΟ ΠΑΓΩΤΟ BANOFFEE

Υλικά για το παγωτό μπανόφι

600 γρ. Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

400 γρ. Καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα

4 ώριμες Μπανάνες

150 γρ. Μπισκότα τύπου πτι μπερ

75 γρ. Κουβερτούρα 65% κακάο

Υλικά για το σερβίρισμα

1 φακελάκι βανίλια

200 γρ. Γάλα 3,5% λιπαρά φρέσκο πλήρες

Για το παγωτό μπανόφι

Σε ένα μπολ λιώνουμε τις μπανάνες με ένα πιρούνι.

Σε ένα άλλο μπολ προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και τη χτυπάμε με ένα μίξερ χειρός σε γρήγορη ταχύτητα, μέχρι να γίνει σαντιγί.

Προσθέτουμε τις λιωμένες μπανάνες, το καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα και ανακατεύουμε με μίξερ χειρός να ομογενοποιηθούν.

Κόβουμε στο ξύλο κοπής την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια, τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και το τοποθετούμε στον φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά, στα 850 Watt, να λιώσει.

Προσθέτουμε και τη λιωμένη κουβερτούρα στο μείγμα του παγωτού και ανακατεύουμε ελαφρώς.

Στρώνουμε ένα αντικολλητικό χαρτί σε μια φόρμα κέικ 30x10 εκ. .

Απλώνουμε το μείγμα στη φόρμα του κέικ, σπάζουμε τα μπισκότα από πάνω και τα πιέζουμε ελαφρώς να μπουν μέσα στο μείγμα.

Αφήνουμε στην κατάψυξη για 5 ώρες να σφίξει.

Για το σερβίρισμα

Ξεφορμάρουμε το παγωτό σε έναν πάγκο κοπής.

Προσθέτουμε σε ένα μπολ το μείγμα από το φακελάκι βανίλιας, το γάλα και τα χτυπάμε με ένα μίξερ χειρός για 5 λεπτά, να σφίξει.

Βάζουμε τη βανιλια σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής με μέτρια μύτη αστέρι.

Σερβίρουμε σε φέτες με κομμάτια μπανάνας.

ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ CHEESECAKE ME ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Υλικά

1 συσκευασία Ζαχαρούχο γάλα

300 γρ. Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, κρύα

200 γρ. Τυρί κρέμα

250 γρ. Φράουλες

2 κ.σ. Χυμό λεμονιού

1/2 Λεμόνι (ξύσμα)

40 γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική

200 γρ. Μπισκότα της αρεσκείας σας (τύπου πτι-μπερ ή digestive)

Για το σερβίρισμα

100 γρ. Μαρμελάδα φράουλα

8 φύλλα Φρέσκο δυόσμο

Εκτέλεση της Συνταγής