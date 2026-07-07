Black out στο Θέατρο Πέτρας: Πώς το κοινό «έσωσε» την παράσταση

Κυριακίδης: «Είναι από τις πιο μαγικές νύχτες που μας έχουν συμβεί»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.07.26 , 14:05 Δήμητρα Σιγάλα: Ευδιάθετη στο κέντρο της Αθήνας – Η στιλάτη εμφάνισή της
07.07.26 , 14:02 Φοιτητική στέγη: «Φωτιά» τα ενοίκια στην Αθήνα
07.07.26 , 14:00 Summer Self-Love: αξιοποίησε τη σοφία της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής
07.07.26 , 13:37 Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
07.07.26 , 13:32 Μουντιάλ: Ταπείνωση Τραμπ από το Βέλγιο, πανηγύρια σε όλο τον κόσμο
07.07.26 , 13:22 Θύμα κλοπής ο Σάκης Κατσούλης: «Είναι αρκετά μεγάλης αξίας»
07.07.26 , 13:20 Οι πέντε καλύτερες παραλίες της Αττικής- Ονειρικές βουτιές κοντά στην Αθήνα
07.07.26 , 13:18 Μονακό: Νεκρή η βασική ύποπτη για την επίθεση στον Ουκρανό ολιγάρχη
07.07.26 , 13:08 Ρόδος: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής - Παρασύρθηκε από φορτηγάκι
07.07.26 , 12:53 Ράντου: Ξέχασε την επέτειο γάμου με τον Παπακωνσταντίνου – Η επική ατάκα
07.07.26 , 12:46 Καύσωνας: Πώς να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες
07.07.26 , 12:27 Λένα Μποζάκη: Η ηλικία, η καταγωγή, η Φυσική και το «Μπαμπά σ' αγαπώ»
07.07.26 , 12:15 Μαγγίρα - Μάζης: Στο θέατρο Άλσος με την κούκλα κόρη τους, Ανδριάνα
07.07.26 , 12:14 Μήνυμα 112: Tι είναι και πώς να κινηθείς σε περίπτωση φωτιάς
07.07.26 , 12:10 Αυξημένα ποσοστά καρκίνου στους millennials - Πού οφείλονται;
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
Μουντιάλ: Ταπείνωση Τραμπ από το Βέλγιο, πανηγύρια σε όλο τον κόσμο
Ράντου: Ξέχασε την επέτειο γάμου με τον Παπακωνσταντίνου – Η επική ατάκα
Μαγγίρα - Μάζης: Στο θέατρο Άλσος με την κούκλα κόρη τους, Ανδριάνα
Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
Ο ταλαντούχος κύριος Χάαλαντ: 10 + 1 πράγματα που δε γνωρίζατε για εκείνον!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Black out στο Θέατρο Πέτρας: Πώς το κοινό έσωσε την παράσταση «Ο κατά φαντασίαν ασθενής»- Τα στιγμιότυπα που αναδημοσίευσαν οι ηθοποιοί/ instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Black out σημειώθηκε στο Θέατρο Πέτρας κατά τη διάρκεια της παράστασης "Ο κατά φαντασίαν ασθενής".
  • Η διακοπή ρεύματος κράτησε περίπου δύο ώρες, αλλά η παράσταση δεν διακόπηκε.
  • Οι ηθοποιοί έπαιξαν χωρίς μικρόφωνα, ενώ το κοινό χρησιμοποίησε φακούς κινητών για φωτισμό.
  • Οι ηθοποιοί εξέφρασαν τη συγκίνηση τους για την υποστήριξη του κοινού, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά μαγική.
  • Η παράσταση είναι διασκευή του έργου του Μολιέρου από τους Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Ένα απρόσμενο συμβάν δεν πτόησε ούτε τους ηθοποιούς της παράστασης «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» αλλά ούτε και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο Θέατρο Πέτρας για να τους δει, χθες βράδυ. 

To black out στην Πετρούπολη, γύρω στις 22:00 το βράδυ που κράτησε για περίπου δύο ώρες, στέρησε από τη σκηνή τα φώτα και από το κοινό τον δυνατό ήχο από τα μικρόφωνα. Όμως, η λάμψη και η μαγεία δε χάθηκε γιατί ούτε η παράσταση διακόπηκε ούτε ο κόσμος έφυγε.

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

Οι ηθοποιοί έπαιξαν στη σκηνή χωρίς μικρόφωνα ενώ ο κόσμος φώτισε τη σκηνή με τα φακούς από τα κινητά του. 

«Είμαστε όλοι κατασυγκινημένοι. Είναι από τις πιο μαγικές νύχτες που μας έχουν συμβεί», είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος της παράστασης.

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

«Τον λογαριασμό από τα κινητά στον κύριο, γιατί έκαψε τα φώτα», συμπλήρωσε με χιούμορ ο αγαπημένος ηθοποιός, δείχνοντας τον συνάδελφό του ηθοποιό Πάνο Σταθακόπουλο

«Ήταν πολύ συγκινητικό ότι άναψε όλος ο κόσμος τα κινητά για να μας φωτίζει και να συνεχίσουμε την παράσταση. Είναι από τις μαγικότερες βραδιές που έχουμε ζήσει στη ζωή μας! Ευχαριστούμε πολύ όλους σας», είπε σε instastory αργότερα η Σοφία Βογιατζάκη.

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

Στην παράσταση με το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής», σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
 |
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
 |
BLACK OUT
 |
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμητρα Σιγάλα
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Σιγάλα: Ευδιάθετη στο κέντρο της Αθήνας – Η στιλάτη εμφάνισή της
Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
Celebrities & Gossip Νεα
Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
Σάκης Κατσούλης
Celebrities & Gossip Νεα
Θύμα κλοπής ο Σάκης Κατσούλης: «Είναι αρκετά μεγάλης αξίας»
Ελένη Ράντου - Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Ράντου: Ξέχασε την επέτειο γάμου με τον Παπακωνσταντίνου – Η επική ατάκα
Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του Μπαμπά σ' αγαπώ
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Μποζάκη: Η ηλικία, η καταγωγή, η Φυσική και το «Μπαμπά σ' αγαπώ»
Μπέττυ Μαγγίρα - Δημήτρης Μάζης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαγγίρα - Μάζης: Στο θέατρο Άλσος με την κούκλα κόρη τους, Ανδριάνα
Θανάσης Βέγγος
Celebrities & Gossip Νεα
Θανάσης Βέγγος: «Καλοί μου άνθρωποι, ευχαριστώ χίλιες φορές για την αγάπη»
Γιάννης Στάνκογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Στάνκογλου: Καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό του, Θούριο Ορεστιάδας
Νίκος Μωραΐτης
Celebrities & Gossip Νεα
Πένθος για τον Νίκο Μωραϊτη: «Μαμά, τι ωραία που ηχούσε αυτή η λέξη»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top