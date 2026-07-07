Black out στο Θέατρο Πέτρας: Πώς το κοινό έσωσε την παράσταση «Ο κατά φαντασίαν ασθενής»- Τα στιγμιότυπα που αναδημοσίευσαν οι ηθοποιοί/ instagram

Ένα απρόσμενο συμβάν δεν πτόησε ούτε τους ηθοποιούς της παράστασης «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» αλλά ούτε και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο Θέατρο Πέτρας για να τους δει, χθες βράδυ.

To black out στην Πετρούπολη, γύρω στις 22:00 το βράδυ που κράτησε για περίπου δύο ώρες, στέρησε από τη σκηνή τα φώτα και από το κοινό τον δυνατό ήχο από τα μικρόφωνα. Όμως, η λάμψη και η μαγεία δε χάθηκε γιατί ούτε η παράσταση διακόπηκε ούτε ο κόσμος έφυγε.

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

Οι ηθοποιοί έπαιξαν στη σκηνή χωρίς μικρόφωνα ενώ ο κόσμος φώτισε τη σκηνή με τα φακούς από τα κινητά του.

«Είμαστε όλοι κατασυγκινημένοι. Είναι από τις πιο μαγικές νύχτες που μας έχουν συμβεί», είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος της παράστασης.

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

«Τον λογαριασμό από τα κινητά στον κύριο, γιατί έκαψε τα φώτα», συμπλήρωσε με χιούμορ ο αγαπημένος ηθοποιός, δείχνοντας τον συνάδελφό του ηθοποιό Πάνο Σταθακόπουλο.

«Ήταν πολύ συγκινητικό ότι άναψε όλος ο κόσμος τα κινητά για να μας φωτίζει και να συνεχίσουμε την παράσταση. Είναι από τις μαγικότερες βραδιές που έχουμε ζήσει στη ζωή μας! Ευχαριστούμε πολύ όλους σας», είπε σε instastory αργότερα η Σοφία Βογιατζάκη.

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» χωρίς φώτα στο Θέατρο Πέτρας/ instagram

Στην παράσταση με το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής», σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα.

