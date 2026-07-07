Το αινιγματικό μήνυμα για το τηλεοπτικό της μέλλον μετά το «Ρουκ Ζουκ»

Πριν από λίγες ημέρες η αυλαία έπεσε για ακόμη μία χρονιά στο «Ρουκ Ζουκ» και η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε τον δικό της απολογισμό μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, αφήνοντας παράλληλα ένα μικρό ερωτηματικό για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Θα επανέλθω! Ίσως και όχι…», έγραψε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συζητήσεις για το αν η παρουσιάστρια θα επιστρέψει τη νέα σεζόν με το παιχνίδι που έχει συνδεθεί τόσο έντονα με την τηλεοπτική της πορεία.

Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει τους τηλεθεατές για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως μέσα από το παιχνίδι «γίναμε και πάλι παιδιά και διασκεδάσαμε πολύ».

«Μια ακόμη χρονιά γεμάτη @roukzouk.official έφτασε στο τέλος της! ✨

Εννέα ολόκληρα χρόνια, εννέα κύπελα!

Άπειρες ομάδες, πάνω από 1500 επεισόδια!

Το ευχαριστώ είναι πλέον λίγο, όμως δεν υπάρχει κάτι πιο κατάλληλο για όλη αυτή την αγάπη που έχουμε λάβει!

Εμείς μέσα από αυτό το παιχνίδι. γίναμε και πάλι παιδιά και διασκεδάσαμε πολυυυυ!

Ελπίζουμε το ίδιο και για όλους εσάς!

Καλό καλοκαίρι! 😎

Μην ξεχνάτε ποτέ να παίζετε σαν μικρά παιδιά!

Τώρα για το μέλλον….

Θα επανέλθω!

Ίσως και όχι..

Θα δείξει…😉

Εκ μέρους όλης της ομάδας του Rouk Zouk

Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε! ❤️»

.Το ερώτημα πλέον είναι τι επιφυλάσσει η επόμενη τηλεοπτική σεζόν για τη Ζέτα Μακρυπούλια. Θα συνεχίσει στο τιμόνι του τηλεπαιχνιδιού ή ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα;

Η παρουσιάστρια έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι επιλέγει προσεκτικά τα projects στα οποία συμμετέχει, με το κοινό να περιμένει με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις της.