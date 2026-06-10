Μπορεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν να πλησιάζει στο τέλος της, ωστόσο το τοπίο για την επόμενη χρονιά παραμένει πιο θολό από ποτέ. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος Κατερίνα Θεοδωροπούλου στην εκπομπή Breakfast@star αρκετά από τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της τηλεόρασης δεν έχουν ακόμη κλείσει, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλα δείχνουν πως η παρουσιάστρια θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 μέσω του «Moments», ωστόσο το μέλλον του «Ρουκ Ζουκ» παραμένει αβέβαιο.

«Όλοι αναρωτιόμαστε αν θα συνεχίσει με τις δύο εκπομπές. Θα συνεχίσει σίγουρα με το Moments. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά για το Ρουκ Ζουκ. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει το Ρουκ Ζουκ. Θα είναι δηλαδή έκπληξη αν συμβεί κάτι άλλο», ανέφερε η Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προκάλεσε αίσθηση, καθώς μέχρι σήμερα τα περισσότερα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ήθελαν το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι να συνεχίζει κανονικά και την επόμενη σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η δημοσιογράφος σημείωσε πως η επόμενη τηλεοπτική χρονιά κρύβει πολλές αλλαγές, καθώς αρκετές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο.

Καραβάτου, Φερεντίνος και οι μετακινήσεις στην ΕΡΤ

Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από την ΕΡΤ, η Κατερίνα Θεοδωροπούλου υποστήριξε ότι η Κατερίνα Καραβάτου αναμένεται να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και να μετακινηθεί στη δημόσια τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να έχουν πέσει ακόμη οι τελικές υπογραφές.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στον Χρήστο Φερεντίνο, ο οποίος έχει ήδη αποδεσμευτεί από τον ΣΚΑΪ και θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά τηλεοπτικά χαρτιά της επόμενης σεζόν.

«Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα δρομολογηθεί όλη η κατάσταση με το Στούντιο 4, τα στελέχη της ΕΡΤ θα του προτείνουν και κάτι ακόμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν αποκλείεται ο παρουσιαστής να αναλάβει εκτός από τη μεσημεριανή ζώνη και κάποιο επιπλέον project, πιθανότατα στη βραδινή ζώνη του καναλιού.

Τι συμβαίνει με Λιάγκα, Σκορδά, Open και Κώστα Τσούρο

Η Κατερίνα Θεοδωροπούλου αναφέρθηκε και στις συζητήσεις του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως το βασικό ζήτημα παραμένει το budget της εκπομπής.

«Θεωρώ ότι θα ανανεώσει. Σημασία έχει με πόσα άτομα θα πορευτεί του χρόνου», σημείωσε.

Αντίστοιχη είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, και η κατάσταση για τη Φαίη Σκορδά, με τις εκπομπές να συνεχίζονται αλλά υπό τη σκιά πιθανών περικοπών.

Όσον αφορά το Open, χαρακτήρισε το τοπίο «θολό», καθώς η βασική κατεύθυνση του σταθμού φαίνεται να είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα παραμείνει στο κανάλι, αλλά με διαφορετική ομάδα και πιθανότατα νέα τηλεοπτική παρτενέρ.

Τέλος, για τον Κώστα Τσούρο αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη μέρα, ενώ το πρόγραμμα του Mega φαίνεται να έχει ήδη διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό μετά και τις πρόσφατες ανανεώσεις συνεργασιών.

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