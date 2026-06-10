«Βόμβα» για τη Ζέτα Μακρυπούλια: Τι συμβαίνει τελικά με το Ρουκ Ζουκ;

Οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο

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Οι τηλεοπτικές εξελίξεις για τη νέα σεζόν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια πιθανόν να συνεχίσει με τον ΑΝΤ1 μέσω της εκπομπής "Moments", αλλά το μέλλον του "Ρουκ Ζουκ" είναι αβέβαιο.
  • Η δημοσιογράφος Κατερίνα Θεοδωροπούλου ανέφερε ότι είναι έκπληξη αν το "Ρουκ Ζουκ" συνεχίσει την επόμενη σεζόν.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου αναμένεται να μετακινηθεί από τον ΑΝΤ1 στη δημόσια τηλεόραση, χωρίς οριστικές υπογραφές.
  • Ο Χρήστος Φερεντίνος έχει αποδεσμευτεί από τον ΣΚΑΪ και θεωρείται ισχυρό χαρτί για την ΕΡΤ.
  • Η κατάσταση στο Open είναι θολή, με πιθανές αλλαγές και ενίσχυση της ενημέρωσης.

Μπορεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν να πλησιάζει στο τέλος της, ωστόσο το τοπίο για την επόμενη χρονιά παραμένει πιο θολό από ποτέ. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος Κατερίνα Θεοδωροπούλου στην εκπομπή Breakfast@star  αρκετά από τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της τηλεόρασης δεν έχουν ακόμη κλείσει, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

«Βόμβα» για τη Ζέτα Μακρυπούλια: Τι συμβαίνει τελικά με το Ρουκ Ζουκ;

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλα δείχνουν πως η παρουσιάστρια θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 μέσω του «Moments», ωστόσο το μέλλον του «Ρουκ Ζουκ» παραμένει αβέβαιο.

Κρίσιμη συνάντηση στον ΑΝΤ1 για παρουσιάστρια: Οι τελικές αποφάσεις

«Όλοι αναρωτιόμαστε αν θα συνεχίσει με τις δύο εκπομπές. Θα συνεχίσει σίγουρα με το Moments. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά για το Ρουκ Ζουκ. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει το Ρουκ Ζουκ. Θα είναι δηλαδή έκπληξη αν συμβεί κάτι άλλο», ανέφερε η Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

 

Ζέτα Μακρυπούλια για ΑΝΤ1: «Συζητήσεις έχω, απαντήσεις ακόμα δεν έχω!»

Η συγκεκριμένη πληροφορία προκάλεσε αίσθηση, καθώς μέχρι σήμερα τα περισσότερα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ήθελαν το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι να συνεχίζει κανονικά και την επόμενη σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η δημοσιογράφος σημείωσε πως η επόμενη τηλεοπτική χρονιά κρύβει πολλές αλλαγές, καθώς αρκετές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο.

Καραβάτου, Φερεντίνος και οι μετακινήσεις στην ΕΡΤ

Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από την ΕΡΤ, η Κατερίνα Θεοδωροπούλου υποστήριξε ότι η Κατερίνα Καραβάτου αναμένεται να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και να μετακινηθεί στη δημόσια τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να έχουν πέσει ακόμη οι τελικές υπογραφές.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στον Χρήστο Φερεντίνο, ο οποίος έχει ήδη αποδεσμευτεί από τον ΣΚΑΪ και θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά τηλεοπτικά χαρτιά της επόμενης σεζόν.

«Βόμβα» για τη Ζέτα Μακρυπούλια: Τι συμβαίνει τελικά με το Ρουκ Ζουκ;

«Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα δρομολογηθεί όλη η κατάσταση με το Στούντιο 4, τα στελέχη της ΕΡΤ θα του προτείνουν και κάτι ακόμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν αποκλείεται ο παρουσιαστής να αναλάβει εκτός από τη μεσημεριανή ζώνη και κάποιο επιπλέον project, πιθανότατα στη βραδινή ζώνη του καναλιού.

Τι συμβαίνει με Λιάγκα, Σκορδά, Open και Κώστα Τσούρο

Η Κατερίνα Θεοδωροπούλου αναφέρθηκε και στις συζητήσεις του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως το βασικό ζήτημα παραμένει το budget της εκπομπής.

«Θεωρώ ότι θα ανανεώσει. Σημασία έχει με πόσα άτομα θα πορευτεί του χρόνου», σημείωσε.

Αντίστοιχη είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, και η κατάσταση για τη Φαίη Σκορδά, με τις εκπομπές να συνεχίζονται αλλά υπό τη σκιά πιθανών περικοπών.

Όσον αφορά το Open, χαρακτήρισε το τοπίο «θολό», καθώς η βασική κατεύθυνση του σταθμού φαίνεται να είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα παραμείνει στο κανάλι, αλλά με διαφορετική ομάδα και πιθανότατα νέα τηλεοπτική παρτενέρ.

«Βόμβα» για τη Ζέτα Μακρυπούλια: Τι συμβαίνει τελικά με το Ρουκ Ζουκ;

Τέλος, για τον Κώστα Τσούρο αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη μέρα, ενώ το πρόγραμμα του Mega φαίνεται να έχει ήδη διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό μετά και τις πρόσφατες ανανεώσεις συνεργασιών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

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