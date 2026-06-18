Ζέτα Μακρυπούλια: Το άγχος, η Επίδαυρος κι οι σταθερές σχέσεις

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία που έχω επιστρέψει στο θέατρο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο θέατρο με την παράσταση 'Ειρήνη' στην Επίδαυρο στις 24 και 25 Ιουλίου.
  • Αναφέρει ότι το καλοκαίρι θα έχει περιοδεία και περιορισμένες διακοπές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
  • Εκφράζει την αγάπη της για τον κινηματογράφο και την αναβάθμιση της ελληνικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια.
  • Δηλώνει ότι νιώθει άγχος πριν από την πρεμιέρα, αλλά θέλει να το απολαύσει.
  • Αναφέρεται στην προτίμησή της για σταθερές σχέσεις.

Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για την επιστροφή της στο θέατρο, το ντεμπούτο στην Επίδαυρο και τα καλοκαιρινά της σχέδια, στο περιθώριο της παρουσίας της στα κινηματογραφικά βραβεία Ίρις, που απονεμήθηκαν χθες 17 Ιουνίου στο Stegi Onassis και τα παρουσίασε η ίδια.

Ζέτα Μακρυπούλια: Το άγχος, η Επίδαυρος κι οι σταθερές σχέσεις

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στο άγχος της πριν από την πρεμιέρα, αλλά και τις σχέσεις της. Στην κάμερα του Πρωινού, η Ζέτα Μακρυπούλια τοποθετήθηκε πρώτα για τον κινηματογράφο και την εικόνα του τα τελευταία χρόνια. «Αγαπώ τις ταινίες, αγαπώ τον κινηματογράφο πάρα πολύ. Μετά από μια πολύ μεγάλη κρίση νομίζω ότι, τα τελευταία χρόνια ξαναβλέπουμε πολύ καλές ελληνικές ταινίες, κι αυτό έχει σημασία» ανέφερε, συνδέοντας την παρουσία της στην εκδήλωση με την αναβάθμιση της ελληνικής παραγωγής.

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Θέατρο και Επίδαυρος

Η επιστροφή της στο θέατρο κι ειδικά η πρώτη της εμφάνιση στην Επίδαυρο ήταν το επόμενο θέμα της συζήτησης. Για την παράσταση Ειρήνη του Νίκου Καραθάνου είπε: «Νιώθω πάρα πολύ ωραία που έχω επιστρέψει στο θέατρο και θα παίξω στην Επίδαυρο. Νιώθω κουρασμένη γιατί κάνουμε πρόβες καθημερινά, έχουν πέσει λίγο όλα μαζί, αλλά ανυπομονώ».

Η ίδια θα ανέβει στη σκηνή της Επιδαύρου στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για το καλοκαιρινό της θεατρικό βήμα μέσα από το έργο του Αριστοφάνη, σε μια παραγωγή που συνοδεύεται από πρόβες σε καθημερινή βάση.

Ζέτα Μακρυπούλια: Το άγχος, η Επίδαυρος κι οι σταθερές σχέσεις

Η Ζέτα Μακρυπούλια σκέτη... Αμαζόνα στην παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα του καλοκαιριού, η Ζέτα Μακρυπούλια ξεκαθάρισε ότι οι διακοπές θα είναι περιορισμένες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Το καλοκαίρι θα κάνω περιοδεία, δεν έχει διακοπές φέτος. Πολύ λίγο μόνο. Έχω κάνει κάποιες περιοδείες, έχουν μια δυσκολία. Αλλά, αν η παρέα είναι καλή, είναι καλή κι η περιοδεία», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης πρόσθεσε και μια προσωπική φράση για τις σχέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου αρέσουν οι σταθερές σχέσεις». Η αναφορά αυτή ήρθε μέσα σε μια συνέντευξη που κινήθηκε ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και σε σύντομες προσωπικές τοποθετήσεις.

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Το άγχος πριν από την πρεμιέρα

Η συζήτηση έκλεισε με ερώτηση για το αν ένιωσε δικαίωση όταν της έγινε η πρόταση για την Επίδαυρο. Η Ζέτα απάντησε ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα σε κάποιο συναίσθημα, εξηγώντας πως τέτοιες στιγμές τη βρίσκουν συνήθως παγωμένη.

«Πάντα έχω άγχος μέχρι να βγω», δήλωσε η Ζέτα Μακρυπούλια

«Πάντα έχω άγχος μέχρι να βγω», δήλωσε η Ζέτα Μακρυπούλια

«Δεν έχω νιώσει ακόμα κάτι, γιατί συνήθως σε κάτι τέτοια παγώνω. Περιμένω εκείνη τη βραδιά και το μόνο που θέλω να ευχηθώ στον εαυτό μου, είναι να μην αγχωθώ πολύ γιατί είναι και πρεμιέρα και Επίδαυρος μαζί, και θέλω να το απολαύσω. Πάντα έχω άγχος μέχρι να βγω. Μετά εντάξει… δεν το κάνω επίτηδες, απλώς συμβαίνει», είπε η ίδια.

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