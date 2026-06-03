Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Ζέτας Μακρυπούλια στο Happy Day/ βίντεο από Alpha

Τον καλό καιρό εκμεταλλεύτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, έβαλε το μαγιό της και έφυγε για την παραλία.



Η ηθοποιός- παρουσιάστρια είπε να δώσει μία αίσθηση δροσιάς σε εκείνους που δεν μπορούν να βρίσκονται στην παραλία και δημοσίευσε φωτογραφίες της στα social media.

Η Ζέτα Μακρυπούλια πρωταγωνιστεί στην παράσταση Τζένη- Τζένη/ φωτογραφία από NDP

Η Ζέτα ποζάρει γελαστή τη στιγμή που μόλις έχει βγει από τη θάλασσα αποκαλύπτοντας μέσω της λεζάντας που έβαλε στις φωτογραφίες πως το καλοκαίρι είναι μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.



«Το καλοκαίρι μου φέρνει πάντα χαρά, αν και το φετινό επέλεξα να το περάσω κάνοντας θεατρική περιοδεία» γράφει μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια. Η ίδια εκτός από βουτιές απόλαυσε την ηλιοθεραπεία αλλά και το καφεδάκι της.



