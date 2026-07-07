Καναδάς: Οδοντίατρος Σκότωσε Γιους Του Κι Αυτοκτόνησε

Ένας 40χρονος οδοντίατρος στον Καναδά φέρεται να δολοφόνησε τους δύο ανήλικους γιους του και στη συνέχεια να πυρπόλησε το ιατρείο του με βόμβα μολότοφ και να έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε φλεγόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Μοχάμεντ Αλ Λάμι θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία των δύο γιων του, ηλικίας 7 και 12 ετών μέσα στο σπίτι του στην Οτάβα. Μάλιστα το πρωί της 29ης Ιουνίου ο ίδιος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Οι καναδικές αρχές συνέδεσαν επίσης τον 40χρονο και με φωτιά που ξέσπασε στο οδοντιατρείο, όπου εργαζόταν στην περιοχή Ιροκουά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πάνω στο γραφείο του βρέθηκε ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των οικογενειακών δικαστηρίων στον Καναδά. Στο σημείωμα φέρεται να κατονόμαζε τρία πρόσωπα, τα οποία θεωρούσε διεφθαρμένα. Παράλληλα, υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του ήταν εκείνη που ασκούσε κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο Αλ - Λάμι βρισκόταν υπό επιτήρηση, καθώς το 2024 είχε απειλήσει ότι θα προκαλούσε σωματική βλάβη στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών. Κατά τη διάρκεια σύντομης δίκης τον Φεβρουάριο, ο 40χρονος επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και απέρριψε την πρόταση του δικαστηρίου να επιλυθεί η υπόθεση με την επιβολή δωδεκάμηνης εγγύησης τήρησης της ειρήνης.

Η πρώην σύζυγός του, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κατέθεσε ότι το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά και πήρε διαζύγιο το 2022. Μετά τον χωρισμό τους, ο οδοντίατρος φέρεται να σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή, ενώ το 2024 της έστειλε ένα email γεμάτο απειλές.

«Θα σκοτώσω όλους όσοι βρίσκονται γύρω σου και τον σύντροφό σου με έναν άγριο και βίαιο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς ούτε για να επισκεφθείς τους τάφους των αγαπημένων σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του. Σε άλλο σημείο έγραφε: «Θα σε κάνω παράδειγμα της άδικης δικαιοσύνης. Θα μετατρέψω την υπόθεσή σου σε μια ιστορία που θα γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να υποστήριζε ότι κάθε πράξη της πρώην συζύγου του εναντίον του θα είχε συνέπειες, αφήνοντας νέες απειλές τόσο για την ίδια όσο και για τον σημερινό σύντροφό της. Η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έμεινε «έκπληκτη» και τρομοκρατημένη από το περιεχόμενο του email, εξηγώντας ότι το μόνο που είχε ζητήσει ήταν να καταβάλει ο πρώην σύζυγός της τη διατροφή για τα παιδιά τους.

Κατά την εξέτασή της, ανέφερε ότι αποφάσισε να καταγγείλει το απειλητικό μήνυμα επειδή φοβόταν για την ασφάλεια των παιδιών της, αλλά και έπειτα από παρότρυνση του συντρόφου της.

«Σκέφτηκα τι θα γινόταν αν πραγματοποιούσε πράγματι τις απειλές του. Ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά μου, αν συνέβαινε κάτι σε εμένα;», είπε η μητέρα ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν γνώριζα τι θα μπορούσε να συμβεί. Δεν ήθελα να ζω άλλο με αυτή την αβεβαιότητα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στο παρελθόν δεν είχε πάρει τόσο σοβαρά τις απειλές του.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος δήλωσε στον δικαστή ότι δεν είχε τίποτα να πει σχετικά με τις κατηγορίες. Το δικαστήριο του επέβαλε τελικά 12 μήνες επιτήρησης, απορρίπτοντας τα αιτήματα της εισαγγελικής αρχής για συμμετοχή του σε πρόγραμμα θεραπείας και για λήψη δείγματος DNA.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τη δολοφονία των δύο παιδιών και την αυτοκτονία του πατέρα τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών και εγκληματολογικών εξετάσεων. Οι αρχές δε δημοσιοποίησαν τα ονόματα των παιδιών, σεβόμενες τη μητέρα τους.