Μακελειό στη Λουιζιάνα: Σκότωσε επτά από τα οκτώ παιδιά του

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνας της Κυριακή, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε τρία σπίτια και άρχισε να πυροβολεί σκοτώνοντας τα επτά από τα οχτώ παιδιά του και τραυματίζοντας τις μητέρες τους.

Ο 31χρονος Σαμάρ Έλκινς, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, εισέβαλε στα σπίτια, όπου βρίσκονταν τα παιδιά του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Από τα πυρά έπεσαν νεκρά οχτώ παιδιά, ηλικίας από 1 έως 14 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ένας 13χρονος και δύο γυναίκες.

Ο ιατροδικαστής, έκανε λόγο για μία από τις φονικότερες επιθέσεις με πυροβολισμούς στη Λουιζιάνα. Τα θύματα του μακελειού είναι: Τζέιλα Έλκινς, 3 ετών, Σέιλα Έλκινς, 5 ετών, Κέιλα Που, 6 ετών, Layla Pugh, 7 ετών, Markaydon Pugh, 10 ετών, Sariahh Snow, 11 ετών, Khedarrion Snow, 6 ετών, και Braylon Snow, 5 ετών.

Ο 13χρονος που τραυματίστηκε, γλίτωσε από τους πυροβολισμούς καθώς πήδηξε από τη στέγη του σπιτιού τη στιγμή των πυροβολισμών. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κατάγματα.

#BREAKING Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/LNc4LOyBmB — MCBN (@MCBNNEWSS) April 19, 2026

Οι δύο γυναίκες φέρουν τραύματα στο κεφάλι. «Η μητέρα των παιδιών υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα, ενώ και η άλλη γυναίκα, μητέρα του όγδοου παιδιού, έχει τραύματα που απειλούν τη ζωή της», ανέφερε το CNN.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το κίνητρο της μαζικής δολοφονίας. Εκτιμάται πως είναι οικογενειακής φύσης.

Ο Έλκινς σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης, αφού πρώτα έκλεψε ένα αυτοκίνητο για να διαφύγει.

BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/RJRoULYAZ7 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 19, 2026

Το Σάββατο, λίγες ώρες πριν δολοφονήσει τα παιδιά του, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με μία από τις κόρες του, ενώ είχε άλλη μία φωτογραφία μαζί τους πριν από δύο εβδομάδες μετά την εκκλησία την ημέρα του Πάσχα των Καθολικών.

Σε άλλες αναρτήσεις του μιλούσε για την κατάθλιψη και ζητούσε από τον Θεό «να φυλάξει το μυαλό και τα αισθήματά μου».

Ο Έλκινς ήταν πρώην μέλος της Εθνοφρουράς της Λουιζιάνα, και είχε ποινικό παρελθόν. Υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα για 7χρόνια μέχρι τον Αύγουστο του 2020 και δεν είχε συμμετάσχει σε αποστολή.

Είχε συλληφθεί το 2019, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβόλησε πολλές φορές κοντά σε ένα λύκειο στο Σρίβπορτ, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail. Συγκεκριμένα είχε πυροβολήσει προς ένα όχημα πέντε φορές.

Κατηγορήθηκε για παράνομη χρήση όπλων και επικίνδυνων μέσων, καθώς και για οπλοφορία κοντά σε σχολείο.

Εξέτισε ποινή φυλάκισης 30 ημερών και τέθηκε υπό επιτήρηση για 18 μήνες.