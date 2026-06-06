Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Πάντων και των Αγίας Ζηναΐδος θαυματουργού, Αγίου Παναγή εκ Κεφαλληνίας και Οσίας Σεβαστιανής θαυματουργού.

Εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται η μνήμη όλων ανεξαιρέτως των αγίων, γνωστών και αγνώστων. Εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή από την Ανατολική Εκκλησία και την 1η Νοεμβρίου από τη Δυτική Εκκλησία. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων έχουν την ονομαστική τους εορτή όσοι και όσες τα βαφτιστικά τους ονόματα δεν έχουν αναφορά σε κάποιο άγιο με συγκεκριμένη ημέρα μνήμης.

Άγιοι Πάντες

Η πρώτη στέρεα μαρτυρία για την εορτή των Αγίων Πάντων αναφέρεται σ’ ένα απόσπασμα ομιλίας του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που κάνει λόγο για μία εορτή «εις μνήμην των Μαρτύρων όλης της οικουμένης» στις 13 Μαΐου του 373 στη Νίσιβη (σημερινή Νουσαϊμπίν Τουρκίας) και την Έδεσσα (σημερινή Ούρφα Τουρκίας). Η εορτή των Αγίων Πάντων καθιερώθηκε οριστικά κατά τον 6ο αιώνα, όπως αναφέρεται σε ομιλία του διακόνου Κωνσταντίνου το 535. Τον 9ο αιώνα η εορτή των Αγίων Πάντων υιοθετήθηκε και από τη Δυτική Εκκλησία και καθιερώθηκε οριστικά από τον Πάπα Γρηγόριο Δ' (827-844).

Κάθε χρόνο την Κυριακή των Αγίων Πάντων τελείται προσκύνημα στις κατακόμβες της Μήλου, το αρχαιότερο στην Ελλάδα χριστιανικό μνημείο.

Από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία περατώνεται στις 28 Ιουνίου, παραμονή της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και προπαραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων. Τις ημέρες αυτές οι Χριστιανοί οφείλουν να απέχουν από το κρέας, τα γαλακτερά και τα αυγά και να καταναλώνουν μόνο ψάρι, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή, οπότε ισχύει η αυστηρή νηστεία. Όταν το Πάσχα εορτάζεται μεταξύ 5 και 8 Μαΐου δεν υπάρχει νηστεία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ζηναΐς, Ζηναΐδα

Παναγής, Πανάγος

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *

Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων

Αγησίλαος

Αγόρω, Αγορίτσα, Ρίτα

Αίολος

Άλκηστις

Αλκμήνη

Ανδρομέδα

Αντιόπη

Αριστομένης

Αρθούρος

Βελισάριος

Βενέτιος, Βενετία

Βενιζέλος

Βιολέτα

Βρασίδας

Διαγόρας

Δίκαιος

Εβελίνα, Έβελιν

Έκτορας *

Ελβίρα

Εριφύλη

Ερρίκος, Έρικ *

Ερωτόκριτος

Ευαγόρας

Ευριπίδης

Ευρυδίκη

Φαίδων, Φαίδωνας

Φειδίας

Φραγκίσκος, Φρατζέσκα

Γιασεμή, Γιασμίνα

Γιολάντα

Γλαύκος

Ηλέκτρα

Ιοκάστη

Ισαβέλα

Καλομοίρα

Καλυψώ

Κανέλος, Κανέλα, Νέλλη

Κασσάνδρα *

Κίμων, Κίμωνας

Κίρκη

Κλάρα

Κλεάνθης, Κλεάνθη

Κλέαρχος

Κλεομένης

Κομνηνός

Κρίτων, Κρίτωνας

Κυβέλη

Λαέρτης

Λογοθέτης

Λυκούργος

Λύσανδρος

Μανταλένα

Μάνθος, Μανθούλα

Μίνωας

Μιράντα

Μιρέλα

Μυρτώ

Ναυσικά

Νεοκλής

Νεοπτόλεμος

Νιόβη

Οφηλία

Ορφέας

Όθων, Όθωνας

Παγώνα

Πανωραία *

Περίανδρος

Πραξιτέλης

Πυθαγόρας

Ροδοθέα

Τερέζα

Τερψιθέα

Θέλξη

Θρασύβουλος, Θράσος

Τιμολέων

Άγις

Αίσωπος

Αλβέρτος

Αλκίνοος

Αμφιτρίτη

Αναξίμανδρος

Ανδροκλής

Αρετή, Αρετούσα *

Εριέττα, Έρη

Έρρικα

Γοργίας

Ήρα

Ηρώ

Ιόλη

Ιπποκράτης

Κάρολος, Καρολίνα

Μαλβίνα

Μέλισσα, Μελίσσα

Ναπολέων, Ναπολέωντας

Σεμίνα

Οδέττη

Ζώτος

Αλφρέδος

Αρμονία

Ηώ

Ήβη

Ινώ

Κλαίρη

Λάνα

Λάρα

Λίλα

Λίλιαν

Μαρίσσα

Κυρήνη

Μηλινόη

Νία

Ρέα

Υβόννη

Βεατρίκη

Άρια, Άρυα

Καλλίµαχος

Κρατερός

Πολυκράτης

Πούλια

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:45. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 43 λεπτά.

Σελήνη 21.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η 7η Ιουνίου έχει ανακηρυχτεί από το 2019 ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων (World Food Safety Day), με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ημέρα αυτή έχει στόχο να ενημερώσει και να εμπνεύσει δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τα τρόφιμα, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια, στη δημόσια υγεία, στην οικονομική ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.