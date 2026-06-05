Η Άγκυρα φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω όσον αφορά το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κατάθεσή του μετατίθεται για το φθινόπωρο. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις στο Αιγαίο, τόσο μέσω στρατιωτικών ασκήσεων όσο και μέσω επικοινωνιακών κινήσεων που αμφισβητούνται από ελληνικές πηγές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού δικτύου Habertürk, η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να μετατεθεί για τον Οκτώβριο, με αιτιολογία τη διακοπή των εργασιών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά τους θερινούς μήνες. Το σχετικό ρεπορτάζ φέρει τον τίτλο: «Η Άγκυρα αναμένεται να καθυστερήσει το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα».

Η ανάρτηση για την αναβολή της νομοθέτησης της Γαλάζιας Πατρίδας

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να αποφύγει νέες εντάσεις ενόψει των διεθνών επαφών και της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα δρα και προληπτικά»

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι μονομερείς κινήσεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

«Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του Δικαίου της Θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Η Ελλάδα δρα και προληπτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προκλητική άσκηση έρευνας και διάσωσης

Παρά την αναβολή του νομοσχεδίου, η Τουρκία συνεχίζει τις κινήσεις αμφισβήτησης στο Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η μεγάλη άσκηση έρευνας και διάσωσης «Θαλασσόλυκος», η οποία εκτείνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή ευθύνης.

Η άσκηση χαρακτηρίζεται από ελληνικές πηγές ως ιδιαίτερα προκλητική, καθώς εντάσσεται στη διαχρονική τουρκική προσπάθεια αμφισβήτησης αρμοδιοτήτων στο Αιγαίο.

Bίντεο – προβοκάτσια με τουρκικό υποβρύχιο

Την ίδια στιγμή, τουρκικά μέσα και λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινούν βίντεο στο οποίο φέρεται να καταγράφεται τουρκικό υποβρύχιο να αναδύεται κοντά σε ταχύπλοο σκάφος μεταξύ Κω και Αλικαρνασσού.

Νέα επιχείρηση προπαγάνδας από την Τουρκία με υποβρύχιο σε βίντεο

Ο ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος Νίκος Σπανός εκτιμά ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης επικοινωνιακής στρατηγικής.

«Η συστηματική αναπαραγωγή αφηγημάτων περί πανικού ή υποχώρησης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ψυχολογικών επιχειρήσεων και όχι σε αντικειμενική ενημέρωση», ανέφερε.

Πεντάγωνο: «Δεν προκύπτει καμία ένταση»

Πηγές του ελληνικού Πενταγώνου αμφισβητούν την αξιοπιστία του επίμαχου βίντεο, επισημαίνοντας ότι δεν προκύπτουν κρίσιμα στοιχεία για το περιστατικό.

Όπως τονίζουν, από το οπτικό υλικό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η εθνικότητα των σκαφών, ούτε ο χρόνος λήψης του βίντεο. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι δεν καταγράφεται καταδίωξη ή οποιαδήποτε μορφή έντασης μεταξύ του υποβρυχίου, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ανάδυσης, και του πλοίου επιφανείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το συγκεκριμένο υλικό δεν τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς περί επεισοδίου στο Αιγαίο και εντάσσεται περισσότερο σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων παρά στην αποτύπωση πραγματικών γεγονότων.

