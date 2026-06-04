Facetime on air για τη μικρή Ξένια: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου

«Δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή;»

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Facetime on air για τη μικρή Ξένια: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου
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Η απρόσμενη κλήση στην Κατερίνα Καινούργιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου δέχθηκε απρόσμενη βιντεοκλήση από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.
  • Η παρουσιάστρια, με χιούμορ, διέκοψε τη συζήτηση για να απαντήσει στην κλήση, προκαλώντας γέλια στο πλατό.
  • Ο Κουτσουμπής ήθελε να της δείξει τη μικρή Ξένια, γεγονός που την έκανε να ξεσπάσει σε γέλια.
  • Η ατάκα της Καινούργιου σχετικά με την εργασία της προκάλεσε χιουμοριστική συζήτηση στο πάνελ.
  • Η στιγμή έγινε viral, κλέβοντας την παράσταση με τις αυθόρμητες αντιδράσεις της παρουσιάστριας.

Μια από τις πιο αυθόρμητες και χαριτωμένες στιγμές της τηλεοπτικής σεζόν εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, όταν η παρουσιάστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη βιντεοκλήση που δεν περίμενε με τίποτα εκείνη τη στιγμή.

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Ενώ η συζήτηση στο πάνελ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και η εκπομπή κυλούσε κανονικά, το κινητό της χτύπησε ξαφνικά. Μόλις αντίκρισε στην οθόνη το όνομα του Παναγιώτη Κουτσουμπή, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή της, με το χαμόγελο να σχηματίζεται αμέσως στο πρόσωπό της.

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Η παρουσιάστρια διέκοψε για λίγα δευτερόλεπτα τη ροή της συζήτησης και απευθυνόμενη στους συνεργάτες της είπε με χιούμορ: «Με συγχωρείτε λίγο, ο άντρας μου με παίρνει τηλέφωνο».

Η ατάκα της προκάλεσε αμέσως γέλια στο πλατό, ωστόσο η συνέχεια ήταν ακόμη πιο απολαυστική. Απαντώντας στη βιντεοκλήση, η Κατερίνα Καινούργιου απευθύνθηκε στον σύντροφό της με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό που τη διακρίνει: «Δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή; Με παίρνεις την ώρα της εκπομπής να μου δείξεις το μωρό. Έχω εκπομπή αγάπη μου. Δε με έχετε δει ποτέ;»

Facetime on air για τη μικρή Ξένια: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου

Όπως αποκαλύφθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν είχε καλέσει για κάποιον σοβαρό λόγο. Αντιθέτως, ήθελε απλώς να της δείξει μέσω Facetime τη μικρή Ξένια, σε μια κίνηση που έκανε την παρουσιάστρια να ξεσπάσει σε γέλια.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και συνέχισε να πειράζει τον σύντροφό της μπροστά στις κάμερες, προκαλώντας νέο κύμα σχολίων από τους συνεργάτες της.

«Με παίρνει με Facetime. Δε ξέρει ας πούμε, τι δουλειά κάνω;»

Η ατάκα της έδωσε αφορμή για μια ανάλαφρη και χιουμοριστική κουβέντα στο πάνελ, με τους συνεργάτες της να σχολιάζουν αν οι σύντροφοί τους παρακολουθούν πραγματικά τις εκπομπές τους ή αν πολλές φορές αγνοούν πλήρως το επαγγελματικό τους πρόγραμμα.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο ζεστό, με όλους να μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και μικρά ευτράπελα από την καθημερινότητά τους, μετατρέποντας ένα απλό τηλεφώνημα σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά σημεία της εκπομπής.

Η στιγμή που έγινε αμέσως viral

Παρότι η διακοπή κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Η έκπληξη της παρουσιάστριας, οι αυθόρμητες αντιδράσεις της και οι χιουμοριστικές ατάκες που ακολούθησαν δημιούργησαν ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

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