Απάντησε Ο Παναθηναϊκός: 68-58 Τον Ολυμπιακό

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το πήρε... προσωπικά μετά την κάκιστη εμφάνισή του στο Game 1 και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 68-58 των πρωταθλητών Ευρώπης στο Telekom Center Athens και πλέον η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ την προσεχή Δευτέρα για τον τρίτο τελικό (8/6, 21:00).

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που δεν έδρεψε δάφνες ποιότητας, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει τη... μοίρα του, ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στην άμυνα από την τρίτη περίοδο, κρατώντας τους «ερυθρόλευκους» χωρίς καλάθι μέχρι το 25΄ και περιορίζοντας τους στους 8 πόντους σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας όχι μόνο την ανατροπή, αλλά εξασφαλίζοντας στο 30΄ και μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (48-38).

Με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε τους... βομβαρδισμούς από τα 6,75 και ο Παναθηναϊκός έχοντας χαλάσει το... μυαλό των αντιπάλων ξέφυγε με +15 (61-46) και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 5/8 τρίποντα, παίζοντας και για τον... Κέντρικ Ναν, ο οποίος περιορίστηκε στους 4 πόντους και έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του,. Στους 11 πόντους σταμάτησε ο Τσέντι Όσμαν, ενώ κομβικοί στην «πράσινη» ανατροπή ήταν οι Τζέριαν Γκραντ (8π.) και Βασίλης Τολιόπουλος (7π., 1/2τρ.).

Από τον Ολυμπιακό πάλεψαν οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ με 15 και 11 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ κόλλησε στους... 9 πόντους.

Η δυναμική εκκίνηση του Παπανικολάου, εκτελώντας από μέση και μακρινή απόσταση (7 σερί πόντοι), έβαλε με το... καλησπέρα τον Ολυμπιακό στη θέση του οδηγού (0-7 στο 2΄). Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με τον Όσμαν (4-7), αλλά Φουρνιέ και Βεζόνκοφ είχαν τις απαντήσεις για το 5-12, απέναντι στους «πράσινους» που τα είχαν με την... αστοχία τους (0/3 τρίποντα και 4/14 σουτ εντός πεδιάς στο α΄ δεκ.). Κάποια διαδοχικά λάθη από τον Χολ, όμως, επέτρεψαν στο «τριφύλλι» και τον Χέιζ-Ντέιβις να μαζέψει πάλι τη διαφορά, πριν ο Βεζένκοφ εκτελέσει από τα 6.75 και διαμορφώσει το 9-15 της πρώτης περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός αύξησε την πίεση του στην άμυνα από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, αλλά τα κενά που παρουσίασε στη ρακέτα επέτρεψε σε Πίτερς και Βεζένκοφ να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +10 (11-21). Και πάλι, όμως, η έλλειψη διάρκειας του Ολυμπιακού, επέτρεψε στον Χέιζ-Ντέιβις που ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του «τριφυλλιού» μετά από επτά προσπάθειες να μειώσει σε 16-21. Ο Μιλουτίνοφ κράτησε τους «ερυθρόλευκους» σε απόσταση πριν το... τετράποντο του Γκραντ (τρίποντο και φάουλ) διαμορφώσει το 22-27 και η... σκυτάλη του σκοραρίσματος περάσει στον Τολιόπουλο. Ο Έλληνας γκαρντ μείωσε σε 24-27 στο 1.41 πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Όσμαν έγραψε το 26-27 από τη γραμμή των βολών. Ο Φουρνιέ έδωσε ανάσα από τα 6,75 (26-30), αλλά ο Τολιόπουλος είχε την απάντηση και στο 1.7΄΄ διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου 29-30.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με την ίδια ένταση στην άμυνα στην τρίτη περίοδο, με τον Λεσόρ να καρφώνει για το... προσπέρασμα (31-30 στο 21΄) και να δίνει έναυσμα για ένα σερί 7-0, με το οποίο γράφτηκε στο 36-30 στο 23΄. Ο Ολυμπιακός βρήκε τους πρώτους πόντους του στο δεκάλεπτο από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (36-32), αλλά ο Χέιζ-Ντέιβις παρέμεινε «ζεστός» από την περιφέρεια για το 39-32 και το 42-34, πριν ο Όσμαν χαρίσει στους «πράσινους» την πρώτη διψήφια διαφορά (44-34 στο 26΄). Δίχως... άγχος και με εκτελεστές τους Χέιζ-Ντέιβις, Τολιόπουλο, το «τριφύλλι» κράτησε το +10 μέχρι το τέλος της περιόδου (48-38), απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που περιορίστηκε στους 8 πόντους σε αυτό το διάστημα, με τους 6 να είναι από βολές.

Με τον Χέιζ-Ντέιβις να είναι... ασταμάτητος, ο Παναθηναϊκός άρχισε να αυξάνει τη διαφορά και να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά... ισοφάρισης, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είχε χάσει την κυκλοφορία της μπάλας, το μακρινό σουτ και τον έλεγχο της ρακέτας. Ο Αμερικανός φόργουορντ εκτέλεσε από τα 6,75 για το 51-40, 55-43 και από μέση απόσταση για το +14 (57-43 στο 33΄). Ο Γουόκαπ έδωσε ανάσα από τα 6,75 (57-46), αλλά ο Λεσόρ πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις στο 35΄ κάρφωσε για το 59-46. Ο Μήτογλου έδωσε στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της (61-46, +15) και ο Παναθηναϊκός είχε «αγκαλιάσει» πλέον την ισοφάριση. Ένα τρίποντο του Φουρνιέ στο 38΄ έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (63-54), αλλά ο Ολυμπιακός είχε χάσει τη... συγκέντρωση του. Το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου στα 50.4΄΄ πριν το φινάλε (68-56) έβαλε... φωτιά στο T-Center και οι πανηγυρισμοί άρχισαν!

Η ταυτότητα του αγώνα:

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Όσμαν 11, Χέιζ-Ντέιβις 23 (5), Γκραντ 8 (1), Ναν 4, Λεσόρ 4, Σορτς 4, Ρογκαβόπουλος 5 (1), Τολιόπουλος 7 (1), Μήτογλου 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3, Βεζένκοφ 9 (1), Παπανικολάου 9 (1), Μιλουτίνοφ 5, Φουρνιέ 15 (3), Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Πίτερς 2, Τζόσεφ 4, Χολ 11.