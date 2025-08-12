Μητέρα σκότωσε και διαμέλισε τον γιο της, επειδή κακοποιούσε τη σύζυγό του

Μια μητέρα από την Ιταλία ομολόγησε ότι σκότωσε και διαμέλισε τον ίδιο της τον γιο με τη βοήθεια της συζύγου του, ώστε να την προστατεύσει από τηυ σωματική κακοποίηση που δεχόταν μέσα στον γάμο της.

Η 61χρονη Λορένα Βενιέ παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον 35χρονο γιο της, Αλεσάντρο, αφότου η 30χρονη σύζυγός του, Μέιλιν Κάστρο Μονσάλβο τηλεφώνησε στην ιταλική αστυνομία για να ομολογήσει ότι βοήθησε στη δολοφονία του στις 25 Ιουλίου.

Η σορός του Αλεσάντρο βρέθηκε κομμένη σε κομμάτια στο υπόγειο του σπιτιού όπου ζούσε με τη γυναίκα του και την εξάμηνη κόρη τους, στην πόλη Τζεμόνα ντελ Φριούλι της Ιταλίας.

«Ανέλαβα η ίδια τον διαμελισμό του Αλεσάντρο. Χρησιμοποίησα ένα σιδηροπρίονο και ένα σεντόνι για να συγκρατήσω το αίμα και τον τεμάχισα σε τρία κομμάτια. Δεν υπήρχαν πιτσιλιές αίματος, γι’ αυτό οι Καραμπινιέροι βρήκαν τα πάντα σε τάξη», δήλωσε η Λορένα, που είναι νοσηλεύτρια, κατά την εμφάνισή της ενώπιον δικαστή.

Ο Αλεσάντρο Βενιέ / Φωτογραφία Facebook

Σχεδίαζαν τη δολοφονία του για μήνες - Το θύμα σκόπευε να μετακομίσει στην Κολομβία

Η μητέρα και η νύφη φέρονται να σχεδίαζαν τη δολοφονία για μήνες, καθώς η Μέιλιν, σύμφωνα με τη Λορένα, κακοποιούνταν σωματικά από τον Αλεσάντρο.

«Η Μέιλιν μου ζητούσε να σκοτώσω τον γιο μου τον Αλεσάντρο για μήνες, από την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη τους τον Ιανουάριο. Η Μέιλιν δεχόταν βίαιους ξυλοδαρμούς, προσβολές και επαναλαμβανόμενες απειλές για τη ζωή της. Ο γιος μου υποβάθμιζε την επιλόχειο κατάθλιψή της, και όταν αποφάσισα να του μιλήσω, με χτύπησε δυνατά στην πλάτη», υποστήριξε η μητέρα του θύματος.

Ο Αλεσάντρο φέρεται να σκεφτόταν να μετακομίσει στην Κολομβία, πατρίδα της συζύγου του, μαζί με το παιδί τους, κάτι που, σύμφωνα με τη μητέρα, την τρόμαζε λόγω του τι θα μπορούσε να τους κάνει.

«Δεν μπορούσα να επιτρέψω να πάνε στην Κολομβία, η Μέιλιν και το μωρό θα διέτρεχαν πολύ σοβαρούς κινδύνους εκεί. Ο μόνος τρόπος να τον σταματήσω ήταν να τον σκοτώσω».

Τον νάρκωσαν και μετά τον σκότωσαν

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Αλεσάντρο είχε απειλήσει να πνίξει τη σύζυγό του σε ποτάμι της Κολομβίας. Η Μέιλιν και η Λορένα φέρονται να του έδωσαν ένα ποτήρι λεμονάδα με ηρεμιστικό και έπειτα δύο ενέσεις ινσουλίνης — από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν η Λορένα — για να τον κάνουν να χάσει τις αισθήσεις του.

Παρά τη μεγάλη δόση ινσουλίνης, ο Αλεσάντρο ήταν ακόμη ζωντανός, σύμφωνα με τη Daily Mail. Τότε, η Λορένα τον έπνιξε με μαξιλάρι, τον στραγγάλισε με κορδόνια παπουτσιών και τον κάλυψε με ασβέστη για να εξαφανιστεί η μυρωδιά του πτώματος.

Η Λορένα είπε στο δικαστήριο ότι η Μέιλιν συμμετείχε μόνο στη μεταφορά των υπολειμμάτων. Η ίδια πίστευε ότι η εξαφάνιση του γιου της δε θα τραβούσε προσοχή, καθώς η οικογένεια σχεδίαζε να μετακομίσει στη Νότια Αμερική, όμως το σχέδιο απέτυχε λόγω της ομολογίας της Μέιλιν.

Η Λορένα κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόκρυψη σορού, ενώ η Μέιλιν ερευνάται για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία.