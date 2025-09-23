Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Κοσμος
Πηγή: BBC / Φωτογραφία αρχείου AP (Lawrence Smith)
Σκότωσε Τα Παιδιά Της Με Αντικαταθλιπτικά Και Τα Έκρυψε
Μια μητέρα στη Νέα Ζηλανδία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και την απόκρυψη των πτωμάτων τους σε βαλίτσες, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Η 44χρονη Χακγιούνγκ Λι καταδικάστηκε για δολοφονία από το Ανώτατο Δικαστήριο του Όκλαντ την Τρίτη, μετά από δίκη που διήρκησε περίπου δύο εβδομάδες. Η ίδια είχε δηλώσει αθώα.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η Λι ήταν ψυχικά διαταραγμένη κατά τη στιγμή των φόνων, οι οποίοι έγιναν λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο. Η εισαγγελία, όμως, ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειές της ήταν μελετημένες.

Η φρικιαστική ανακάλυψη των πτωμάτων - Ο ρόλος της νορτριπτυλίνης

Τα λείψανα των παιδιών εντοπίστηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει τα αντικείμενα μιας εγκαταλελειμμένης αποθήκης σε δημοπρασία στο Όκλαντ.

Πιστεύεται ότι τα πτώματα είχαν παραμείνει εκεί για αρκετά χρόνια.

Η Λι είχε συλληφθεί στην Ολσάν της Νότιας Κορέας τον Σεπτέμβριο του 2022 και εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία αργότερα μέσα στη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι τα σώματα των παιδιών δεν έφεραν σημάδια τραυματισμού, αν και ήταν σαφές ότι είχαν σκοτωθεί από κάποιον.

Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Η 44χρονη Χακγιούνγκ Λι / Φωτογραφία αρχείου AP (Lawrence Smith)

Ωστόσο, ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος των παιδιών οφειλόταν σε ανθρωποκτονία με αδιευκρίνιστα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νορτριπτυλίνης, ενός αντικαταθλιπτικού.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η Λι παρέλαβε τη συνταγή για το φάρμακο από φαρμακείο τον Αύγουστο του 2017, δηλαδή πέντε μήνες μετά τη διάγνωση καρκίνου του συζύγου της, Ίαν Τζο.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η ψυχική υγεία της Λι επιδεινώθηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της και πίστευε ότι το καλύτερο θα ήταν να πεθάνουν όλοι μαζί. Προσπάθησε να σκοτώσει τον εαυτό της και τα παιδιά της με το αντικαταθλιπτικό, αλλά έδωσε λανθασμένη δόση, όταν ξύπνησε, τα παιδιά της είχαν πεθάνει. Ο δικηγόρος της τόνισε ότι ήταν «αθώα για δολοφονία λόγω ψυχικής διαταραχής».

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η Λι είχε δείξει νηφαλιότητα με το να αποκρύψει τα πτώματα των παιδιών, να αλλάξει το όνομά της και να επιστρέψει στη Νότια Κορέα. Οι φόνοι ήταν «ένα εγωιστικό μέτρο για να απαλλαγεί από το βάρος της ανατροφής μόνη», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Την Τρίτη, η Λι εμφανίστηκε στο δικαστήριο με το κεφάλι χαμηλωμένο και δεν αντέδρασε όταν το σώμα των ενόρκων ανακοίνωσε την απόφαση.

Η Λι αναμένεται να καταδικαστεί τον Νοέμβριο και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με το AFP.

