Μαγγίρα - Μάζης: Στο θέατρο Άλσος με την κούκλα κόρη τους, Ανδριάνα

Οι τρεις τους διασκέδασαν με τις επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου

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Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε φωτογραφίες από τη σπάνια βραδινή έξοδο της Μπέττυς Μαγγίρα και του Δημήτρη Μάζη με την κόρη τους, Ανδριάνα / NDP, Νίκος Δρούκας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης παρακολούθησαν συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος με την κόρη τους Ανδριάνα.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2002 και παντρεύτηκε το 2009, έχοντας δύο κόρες, την Ανδριάνα και την Καλλινίκη.
  • Αποφεύγουν τη δημοσιότητα, αλλά φωτογραφήθηκαν με τη Θεοδωρίδου στα παρασκήνια.
  • Η Ανδριάνα Μάζη, γεννημένη το 2010, ανυπομονεί να δει τη μητέρα της στην κριτική επιτροπή του GNTM.
  • Η Μαγγίρα έχει δείξει τις ικανότητές της στο GNTM και η χημεία της με την παρέα είναι εμφανής.

Μια σπάνια οικογενειακή έξοδο πραγματοποίησαν η Μπέττυ Μαγγίρα και ο σύζυγός της, Δημήτρης Μάζης, έχοντας στο πλευρό τους τη μία από τις δύο κόρες τους, Ανδριάνα.

Μπέττυ Μαγγίρα – Δημήτρης Μάζης: Οι διακοπές τους στη Λέρο

Οι τρεις τους βρέθηκαν στο Θέατρο Άλσος, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου, με την οποία φωτογραφήθηκαν κιόλας στα παρασκήνια.

Η Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη, στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Η Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη, στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2002 και παντρεύτηκε το 2009. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Ανδριάνα και Καλλινίκη. Από την αρχή της σχέσης τους, αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή. Αυτή τη φορά, όμως, έκαναν την εξαίρεση, ποζάροντας με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, η οποία χάρισε στο κοινό ακόμα μία μαγική βραδιά.

Ματθίλδη Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την Μπέττυ στο GNTM

Η Ανδριάνα Μάζη γεννήθηκε το 2010 και είναι η μεγαλύτερη κόρη της ηθοποιού και του παλαίμαχου υδατοσφαιριστή και νυν προπονητή υδατοσφαίρισης. Η κούκλα Ανδριάνα, όπως βλέπουμε, έχει κληρονομήσει από τους γονείς της την ομορφιά και το ανάστημά τους.

Μπέττυ Μαγγίρα - Δημήτρης Μάζης: Στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου με την κόρη τους, Αντριάνα

Μπέττυ Μαγγίρα - Δημήτρης Μάζης: Στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου με την κόρη τους, Αντριάνα

Η ίδια δε βλέπει την ώρα να απολαύσει τη μητέρα της στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM, το οποίο έρχεται πολύ σύντομα στο Star!

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Με την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό της, η Μπέττυ Μαγγίρα έδεσε αμέσως με την υπόλοιπη παρέα, με τη χημεία τους να είναι εμφανής ήδη από το πρώτο γύρισμα. Άλλωστε, η ηθοποιός και performer μάς είχε δώσει μια γεύση από τις ικανότητές της, όταν είχε εμφανιστεί στην προημιτελική φάση του διαγωνισμού ομορφιάς και είχε φωτογραφηθεί με τα μοντέλα.

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΗΣ
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