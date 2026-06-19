Ματθίλδη Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την Μπέττυ στο GNTM

«Να το ευχαριστιέται, αυτό έχει σημασία»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ματθίλδη Μαγγίρα εκφράζει τη στήριξή της στην αδελφή της, Μπέττυ, για τη συμμετοχή της ως κριτής στο GNTM.
  • Τονίζει ότι το σημαντικό είναι η Μπέττυ να κάνει πράγματα που την εκφράζουν και την κάνουν ευτυχισμένη.
  • Η Ματθίλδη προετοιμάζεται για τη νέα θεατρική επιθεώρηση "Όχι άλλο κάρβουνο" που θα περιοδεύσει στην Ελλάδα.
  • Σχολιάζει την ανάγκη επιστροφής πιο ανάλαφρων προγραμμάτων στην τηλεόραση, συμφωνώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
  • Εκφράζει ανησυχία για την αρνητική θεματολογία στην τηλεόραση που απομακρύνει το κοινό.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε η Ματθίλδη Μαγγίρα για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση που αναλαμβάνει η αδελφή της, Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία θα βρίσκεται στη θέση της κριτή στο νέο κύκλο του GNTM.

Η γνωστή ηθοποιός και performer, μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, δεν έκρυψε τη στήριξή της προς την αδελφή της, τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι να κάνει πράγματα που την εκφράζουν και την κάνουν ευτυχισμένη.

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«Το θέμα είναι να κάνει αυτό που αγαπά» – Η Ματθίλδη Μαγγίρα για τη Μπέττυ στο GNTM

«Το θέμα είναι να κάνει αυτό που της αρέσει, να το ευχαριστιέται. Αυτό έχει σημασία, ό,τι και να είναι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα θεατρική επιθεώρηση των Ρέππα - Παπαθανασίου, με τίτλο «Όχι άλλο κάρβουνο», η οποία θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

«Σε πρόβες με πετυχαίνετε, για την καινούρια επιθεώρηση "Όχι άλλο κάρβουνο". Θα αλωνίσουμε και πάλι όλη την Ελλάδα», δήλωσε με ενθουσιασμό.

It's official! Νέα κριτής του GNTM η Μπέττυ Μαγγίρα!

Παράλληλα, η ηθοποιός σχολίασε και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση, συμφωνώντας με όσα πρόσφατα ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την ανάγκη επιστροφής πιο ανάλαφρων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

Ματθίλδη Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την Μπέττυ στο GNTM

«Ευτυχώς που το κατάλαβαν. Το να ανοίγω την τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ακούω για δράματα και μαυρίλα δεν έχει κανένα νόημα. Γι’ αυτό δεν την ανοίγω και καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εκτίμησε πως η συνεχής προβολή αρνητικών θεμάτων έχει απομακρύνει ένα μεγάλο μέρος του κοινού από την τηλεόραση.

«Θεωρώ ότι έτσι χάθηκε αρκετός κόσμος που έβλεπε τηλεόραση και έχει φύγει πλέον από αυτήν», τόνισε, εξηγώντας πως αυτός είναι και ο λόγος που η ίδια επιμένει να υπηρετεί την κωμωδία.

«Γι’ αυτό και κάνω κωμωδία τα τελευταία χρόνια, για να γελάει ο κόσμος», κατέληξε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

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