Με τα καλύτερα λόγια μίλησε η Ματθίλδη Μαγγίρα για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση που αναλαμβάνει η αδελφή της, Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία θα βρίσκεται στη θέση της κριτή στο νέο κύκλο του GNTM.

Η γνωστή ηθοποιός και performer, μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, δεν έκρυψε τη στήριξή της προς την αδελφή της, τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι να κάνει πράγματα που την εκφράζουν και την κάνουν ευτυχισμένη.

«Το θέμα είναι να κάνει αυτό που της αρέσει, να το ευχαριστιέται. Αυτό έχει σημασία, ό,τι και να είναι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα θεατρική επιθεώρηση των Ρέππα - Παπαθανασίου, με τίτλο «Όχι άλλο κάρβουνο», η οποία θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

«Σε πρόβες με πετυχαίνετε, για την καινούρια επιθεώρηση "Όχι άλλο κάρβουνο". Θα αλωνίσουμε και πάλι όλη την Ελλάδα», δήλωσε με ενθουσιασμό.

Παράλληλα, η ηθοποιός σχολίασε και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση, συμφωνώντας με όσα πρόσφατα ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την ανάγκη επιστροφής πιο ανάλαφρων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

«Ευτυχώς που το κατάλαβαν. Το να ανοίγω την τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ακούω για δράματα και μαυρίλα δεν έχει κανένα νόημα. Γι’ αυτό δεν την ανοίγω και καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εκτίμησε πως η συνεχής προβολή αρνητικών θεμάτων έχει απομακρύνει ένα μεγάλο μέρος του κοινού από την τηλεόραση.

«Θεωρώ ότι έτσι χάθηκε αρκετός κόσμος που έβλεπε τηλεόραση και έχει φύγει πλέον από αυτήν», τόνισε, εξηγώντας πως αυτός είναι και ο λόγος που η ίδια επιμένει να υπηρετεί την κωμωδία.

«Γι’ αυτό και κάνω κωμωδία τα τελευταία χρόνια, για να γελάει ο κόσμος», κατέληξε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

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