Λύγισε όλη η εκκλησία με τα λόγια του Τραϊανού Δέλλα/Αλήθειες με τη Ζήνα

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, όταν ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε μπροστά στο φέρετρο της γυναίκας της ζωής του και εκφώνησε έναν επικήδειο που κανείς δεν θα μπορέσει να ξεχάσει.

Με σπασμένη φωνή, προσπαθώντας πολλές φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του για περισσότερα από είκοσι χρόνια, τη μητέρα του παιδιού του, τον άνθρωπο που – όπως είπε – ήταν τελικά ο πραγματικός του «άγγελος».

Η σιωπή μέσα στην εκκλησία ήταν απόλυτη. Κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του ακούγοντας τα λόγια ενός ανθρώπου που μέχρι την τελευταία στιγμή έμεινε δίπλα στη μεγάλη του αγάπη, στηρίζοντάς τη στη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Αγγελέ μου, αγάπη μου. Έτσι με φώναζες. Έτσι με αποκαλούσες πάντοτε. Ο φύλακας άγγελός μου. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια, όταν έμενα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα», είπε στην αρχή του επικήδειου, λυγίζοντας.

Ο Τραϊανός Δέλλας μίλησε για τη δύναμη ψυχής της Γωγώ Μαστροκώστα, για την υπομονή και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε όλα όσα πέρασε αυτά τα χρόνια.

«Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», ανέφερε συγκλονισμένος.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως μόνο μέσα στις δύσκολες στιγμές του νοσοκομείου κατάφερε να καταλάβει πραγματικά ποια ήταν η γυναίκα που είχε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

«Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου, για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες», είπε και ξέσπασε σε λυγμούς.

Με βαθιά τρυφερότητα μίλησε και για τον τρόπο που τη φώναζε όλα αυτά τα χρόνια.

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα “μωρό μου”, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω», είπε.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην κόρη τους, Βικτώρια, και στη ζωή που δημιούργησαν μαζί.

«Η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή.

Ο Τραϊανός Δέλλας μίλησε για τη ζωή που έζησαν μαζί, για τις δυσκολίες αλλά και για το πώς δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό της.

«Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Δε σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου και πάντα η προτεραιότητά μου», είπε συγκινώντας τους πάντες.

Τα λόγια του για τη μάχη της με την ασθένεια έκαναν όλη την εκκλησία να ξεσπάσει σε δάκρυα.

«Κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα “Μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια”. Και βγήκαμε όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε στον ωκεανό», είπε σπαρακτικά.

Και συνέχισε: «Σου είπα “Μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου. Εσύ μόνο κολύμπα”. Και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο σε έχασα από δίπλα μου».

Η φωνή του «έσπασε» όταν της ζήτησε να ξεκουραστεί μετά από τόσα χρόνια μάχης.

«Ξεκουράσου αγάπη μου, γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα ψηλά. Μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου», είπε.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η στιγμή που αφιέρωσε στη Γωγώ Μαστροκώστα ένα τραγούδι που – όπως αποκάλυψε – αφιέρωναν συχνά ο ένας στον άλλο.

«Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω… να ήσουν σίγουρη ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουνα πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα», είπε με λυγμούς.

Ο Τραϊανός Δέλλας ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα του, λέγοντας πως όλοι κρατούν κάτι δικό της μέσα τους.

«Για να είστε εδώ όλοι, έχετε κάτι μέσα σας απ’ τη Γωγώ. Κάτι σας έχει δώσει. Ένα χαμόγελο, μια συμβουλή, μια αγκαλιά, μια στιγμή», ανέφερε.

Και λίγο πριν ολοκληρώσει τον συγκλονιστικό επικήδειο, θέλησε να περάσει ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα για την αγάπη και τη ζωή.

«Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε. Εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, να αγκαλιαστούμε περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε», είπε κάνοντας όλη την εκκλησία να λυγίσει.

Τέλος, μίλησε με περηφάνια για τη γυναίκα που στάθηκε πρότυπο δύναμης και αξιοπρέπειας για τόσο κόσμο.

«Η Γωγώ ήταν μια μαχήτρια. Δε λύγισε ποτέ. Αισθάνομαι τόσο μικρός μπροστά της. Άφησε πίσω έναν καταπληκτικό άνθρωπο, μια καταπληκτική ψυχή», είπε για την κόρη τους Βικτώρια.

Κλείνοντας τον επικήδειό του, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη μεγάλη του αγάπη με λόγια που θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές όλων όσοι βρέθηκαν εκεί.

«Δε θα πω καλό ταξίδι μωρό μου, γιατί δε θα φύγεις ποτέ από μέσα μου, από μέσα μας, από όλους. Ευχαριστώ πολύ για όλα».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν και όσα αποκάλυψε η Ρούλα Κουσκουρή για τις τελευταίες επιθυμίες της Γωγώ Μαστροκώστα, λέγοντας πως πριν οδηγηθεί στο Ευηνοχώρι για την ταφή της, ήθελε να περάσει από το εκκλησάκι του Άη Γιώργη στο χωριό της, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα πήγαινε συχνά μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα για να προσευχηθεί και να πάρει δύναμη στη δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Μάλιστα, όπως σχολιάστηκε, τα λουλούδια που γέμισαν την εκκλησία έμοιαζαν σαν να ήταν ακριβώς αυτά που θα αγαπούσε η ίδια.

Τη στιγμή που το φέρετρο βγήκε από τον ναό, ξέσπασαν δυνατά χειροκροτήματα, με τον Τραϊανός Δέλλας εμφανώς συγκινημένο να ακουμπά το φέρετρο και να χειροκροτά τη γυναίκα της ζωής του στο τελευταίο της ταξίδι.