Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν τις 23.00.σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου λόγω των υλικών που βρίσκονταν στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο θερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 29 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και την πλήρη κατάσβεσή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.