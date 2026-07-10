Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτάς στο Ομορφοχώρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 23:33 Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Ήχησε το 112
10.07.26 , 23:21 Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Με θέλανε για τα λεφτά μου»
10.07.26 , 22:32 Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση
10.07.26 , 22:29 Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Σούνιο
10.07.26 , 22:05 Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
10.07.26 , 22:04 Ρόμπι Γουίλιαμς: Η τρυφερή στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή
10.07.26 , 21:37 H Hyundai και το μουσείο της FIFA
10.07.26 , 21:34 Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400
10.07.26 , 21:33 Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες με την αδελφή της, Ελίνα στην Πάρο
10.07.26 , 21:25 Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός, η «κόντρα» με την Ελληνίδου και το crush της
10.07.26 , 21:17 Κλήρωση Eurojackpot 10/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
10.07.26 , 21:11 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
10.07.26 , 20:52 Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
10.07.26 , 20:44 Ελένη Φουρέιρα: Νέες «καυτές» πόζες με μπικίνι που κόβουν την ανάσα
10.07.26 , 20:29 Χαντίντ- Κούπερ: Δείπνο σε εστιατόριο στο Παρίσι
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Bίντεο αρχείου STAR/ Οργή για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν τις 23.00.σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς.

λαρισα φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου λόγω των υλικών που βρίσκονταν στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο θερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 29 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και την πλήρη κατάσβεσή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΚΙΛΕΛΕΡ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Σοκαριστικό Βίντεο Από Επικίνδυνη Προσπέραση
Ελλαδα
Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση
Έκρηξη Ασπρόπυργος: Άναψα Ένα Τσιγάρο Και Πήρα Φωτιά
Ελλαδα
Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 10/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
Βίντεο Από Την Πτήση: Λιπόθυμος Ο Επιβάτης Που Σώθηκε
Ελλαδα
Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
Βαρύ παρελθόν 28χρονης
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη
Marfin: Ο Ρόλος Των Τριών Στην Επίθεση Και Τα Προφίλ Τους
Ελλαδα
Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
Θεσσαλονίκη: Νεκρή Σε Τροχαίο 15χρονη Παίκτρια Του ΠΑΟΚ
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ
Φωτιά Σέρρες: Μήνυμα 112 Για Εκκένωση Της Οινούσσας
Ελλαδα
Φωτιά στις Σέρρες: Έφτασε στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση
Φωτιά Τώρα Στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα Του 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top