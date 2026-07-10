Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε μία 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Η 15χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία

Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον θάνατο της 15χρονης

Η Άννα Μαρία ήταν παίκτρια του ΠΑΟΚ στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Ο θάνατό της έχει συγκλονίσει τον σύλλογο ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση.

Σε αυτή εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον αδόκητο θάνατό της. Ως ένδειξη πένθους ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού με τη Λουντογκόρετς, τη χρήση μαύρων περιβραχιονίων στους επόμενους αγώνες, την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη της και την παρουσία σύσσωμου του τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής: Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας. Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία».