Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 10/7 στην Αγιάσο της Λέσβου, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχει τυλιχθεί δασική έκταση.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Μάλιστα, για προληπτικούς λόγους η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026