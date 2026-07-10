Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»

Αντιμέτωποι με διώξεις για κακουργηματικές πράξεις είναι οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, που άφησε πίσω της 11 τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Tην ίδια ώρα, βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star καταγράφει τα πρώτα λόγια ενός από τους εγκαυματίες, ο οποίος λέει ότι άναψε τσιγάρο και πήρε φωτιά:

«Μάλλον από το βυτίο εκεί (σ.σ. πήρε φωτιά). Έχανε λάδι, όχι νερό. Εγώ... άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ. Μετά πήραν όλα τα άλλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR και της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, ερευνάται πιθανή διαρροή προπανίου από τον εξοπλισμό οξυγονοκόλλησης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα εξετάσουν αν από τη φλόγα του αναπτήρα προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη.

Στο σημείο υπήρχε και το βυτιοφόρο με πάνω από ενάμιση τόνο προπανίου, το οποίο υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η δεύτερη έκρηξη, που ισοπέδωσε τα πάντα.

Φωτιά Ασπρόπυργος: Ποινικές διώξεις στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και του βυτιοφόρου

Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα, του εμπρησμού και της έκρηξης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Επίσης, ασκήθηκε δίωξη και για δύο πλημμελήματα: της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

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