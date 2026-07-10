Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Τι δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία AP Images
Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τραμπ από το Ιράν.
  • Η προειδοποίηση δόθηκε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές του CNN.
  • Οι ΗΠΑ είχαν ήδη πληροφορίες για πιθανές απειλές κατά του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες.
  • Η ενημέρωση από το Ισραήλ αφορούσε συγκεκριμένη συνωμοσία.
  • Η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζεται για την παρακολούθηση τέτοιων απειλών.

Το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν κατέστρωσε πρόσφατα ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του προέδρου Τραμπ, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η προειδοποίηση ήρθε αυτή την εβδομάδα, ενώ η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει μια σταθερή ροή πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας του Τραμπ, αλλά η προειδοποίηση από το Ισραήλ ήταν νέα και αφορούσε μια συγκεκριμένη συνωμοσία.

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