Το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν κατέστρωσε πρόσφατα ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του προέδρου Τραμπ, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η προειδοποίηση ήρθε αυτή την εβδομάδα, ενώ η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει μια σταθερή ροή πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας του Τραμπ, αλλά η προειδοποίηση από το Ισραήλ ήταν νέα και αφορούσε μια συγκεκριμένη συνωμοσία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

