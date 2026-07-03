Δεμένα τα πλοία στη Ραφήνα: 24ωρη απεργία των ναυτεργατών

Από το Λαύριο τα δρομολόγια για Άνδρο Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο

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Κανένα δρομολόγιο πλοίου δεν πραγματοποιείται σήμερα από και προς το λιμάνι της Ραφήνας, λόγω της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν οι ναυτεργάτες, παρ’ όλο που κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. 

Συγκεκριμένα ακυρώνονται τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί και το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου.

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Παράλληλα, ακυρώνεται το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» από τη Ραφήνα προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επιβάτες με εκδοθέντα εισιτήρια θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Αντίθετα η εταιρεία SEAJETS ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Λαυρίου. 

Συγκεκριμένα τα ακόλουθα δρομολόγια θα εκτελεστούν από και προς τον λιμένα Λαυρίου αντί του λιμένα Ραφήνας:

  • Το TERA JET 2 θα αναχωρήσει στις 09:50 από τον λιμένα Λαυρίου για την εκτέλεση του κυκλικού δρομολογίου Λαύριο–Άνδρος–Τήνος–Μύκονος–Πάρος και επιστροφή στο Λαύριο.
  • Το CHAMPION JET 3 θα αναχωρήσει στις 11:00 από τον λιμένα Λαυρίου για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο και θα επιστρέψει στο Λαύριο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράρια του δρομολογίου του.
  • Το SUPERRUNNER JET θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14.20 από το λιμένα Λαυρίου αντί του λιμένα Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

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Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί άμεσα από την εταιρεία για τις σχετικές αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ταξιδιώτες μπορούν πάντα να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2107107710 και στο reservations.dpt@seajets.gr ή με τα κατά τόπους κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας.

«Προκηρύξαμε 24ωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούμε και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αλλάξει η κατάσταση που υπάρχει στη Ραφήνα, με τον συνωστισμό δρομολογίων στο λιμάνι εγείρονται προβλήματα ασφαλείας των επιβατών και των ναυτεργατών», είπε στο Μega ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Στέφενσων».

Τα ναυτεργατικά σωματεία, καταγγέλλουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώργος, υποστήριξε ότι η απεργία συνεχίζεται κανονικά, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και ότι κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης.

Σύμφωνα με τον κ. Νταλακογιώργο, η κινητοποίηση έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας και εργασίας.

Όπως εξήγησε, το πρώτο αφορά στην ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφήνας, με ιδιαίτερη αναφορά στο αγκυροβόλιο, το οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο, μη ασφαλές και μη αναγνωρισμένο. 

Όπως υποστήριξε, καθημερινά παραμένουν εκεί δύο έως τρία πλοία και η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τα πλοία και τους επιβάτες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά εργασιακά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τις αλλαγές στη λειτουργία του λιμανιού, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικό αντικείμενο των διεκδικήσεων της ΠΕΝΕΝ.

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