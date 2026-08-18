Τζένη Θεωνά: Έγινε και πάλι παιδί στο πάρτι γενεθλίων του γιου της, Αρίωνα

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Αίγινα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Τζένη Θεωνά, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και περνώντας χρόνο στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

Η ηθοποιός, που συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση από την καλοκαιρινή της διάθεση μέσα από δύο νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Τζένη Θεωνά απολαμβάνει την πρώτη της βουτιά στα καταγάλανα νερά, χαμογελαστή και εμφανώς χαλαρή, έχοντας αφήσει πίσω της τους ρυθμούς της πόλης. Η δεύτερη φωτογραφία είναι πιο ανέμελη, με την ηθοποιό να ποζάρει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Μάλιστα, η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει το φωτογραφικό άλμπουμ με μια χιουμοριστική λεζάντα, στην οποία έβαλε στο «παιχνίδι» και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Έβγαλε την πρώτη ο Δήμος. Την δεύτερη ο Αρίωνας. Την τρίτη ποιος;», έγραψε χαρακτηριστικά, αναζητώντας ουσιαστικά τον επόμενο... φωτογράφο της παρέας.

Η ανάρτηση της Τζένης Θεωνά αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο το καλοκαιρινό της mood στην Αίγινα. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τις ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, κρατώντας παράλληλα επαφή με τους followers της μέσα από αυθόρμητα στιγμιότυπα.

Με φόντο τη θάλασσα, τον ήλιο και το νησιώτικο τοπίο, η ηθοποιός χάρισε στους διαδικτυακούς της φίλους δύο φωτογραφίες που μυρίζουν... καλοκαίρι, ενώ η χιουμοριστική της διάθεση έκανε την ανάρτηση ακόμη πιο προσωπική.