Με ξανθό μαλλί εμφανίστηκε ο Κώστας Φραγκολιάς στην έναρξη του σημερινού Happy Day, Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Στην τελευταία εκπομπή του Happy Day για τη φετινή σεζόν εμφανίστηκε στο πλατό μαζί με τον Λευτέρη Μητσόπουλο κάνοντας είσοδο με δυο μηχανές μότοκρος. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική έκπληξη που είχε ετοιμάσει για την αποψινή εκπομπή.

Το μοντέλο-ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πάνελ της πρωινής εκπομπής του Alpha, εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά κάνοντας τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής να ενθουσιαστούν με αυτό που είδαν!

«Δε το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια…» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μόλις τον είδε.

«Εμένα μου αρέσει έτσι…Τώρα είμαστε δυο καστανοί και δυο ξανθοί» πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη συνέχεια. Η Τίνα Μεσσαροπούλου τον παρομοίασε με τον Σπάικ από τον Νότινγκ Χιλ.