Nissan Sfakianakis: Παίζει...τένις

Στο «πλευρό» του Street Tennis Festival Αγίας Παρασκευής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.07.26 , 11:19 Ταινία Online: Δες το «Σχέδιο απόδρασης 2: Άδης» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε
03.07.26 , 11:13 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2026
03.07.26 , 11:05 Happy Day: Συγκίνηση στο φινάλε της 12ης σεζόν - Όσα είπε η Τσιμτσιλή
03.07.26 , 11:00 17χρονος Χαλάνδρι: Συνελήφθη ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ - Του πούλησε αλκοόλ
03.07.26 , 10:50 Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη
03.07.26 , 10:23 Νόνη Δούνια: «Μου λείπει η ψυχαγωγία έτσι όπως την έχω βιώσει»
03.07.26 , 10:16 Γιώργος Λιάγκας: «Εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος ενός πολύ ωραίου ταξιδιού»
03.07.26 , 10:07 Καιρός: Πότε και πού ξεκινάνε οι βροχές - Τι θα συμβεί στην Αθήνα;
03.07.26 , 10:04 Ελένη Φιλίνη: «Προτιμώ τη μοναξιά από το να συμβιβαστώ σε μια σχέση»
03.07.26 , 10:00 «Πρόβα για Θάνατο»: Παράσταση από τους σπουδαστές της Σχολής Θεάτρου 10Θ
03.07.26 , 09:47 Μία ώρα αργότερα και χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη ξεκίνησε το «Νωρίς-Νωρίς»
03.07.26 , 09:38 Διάσημο μοντέλο και influencers κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τζόγου
03.07.26 , 09:17 Akylas: «Όσο ήμουν στη Eurovision, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο»
03.07.26 , 09:03 Τομ Κρουζ: Η δυσλεξία, ο βίαιος πατέρας και η Σαϊεντολογία
03.07.26 , 09:02 Μεσσηνία: Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του 6χρονου που πνίγηκε σε πισίνα
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Μεσσηνία: Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του 6χρονου που πνίγηκε σε πισίνα
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Άρη - Ουρανού & τα 4 ζώδια που πρέπει να προσέχουν
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2026
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Καιρός: Πότε και πού ξεκινάνε οι βροχές - Τι θα συμβεί στην Αθήνα;
Γιώργος Λιάγκας: «Εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος ενός πολύ ωραίου ταξιδιού»
Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 30.06.26, 22:18
Nissan Sfakianakis: Παίζει...τένις
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nissan Sfakianakis συμμετείχε ενεργά στο Street Tennis Festival Αγίας Παρασκευής, τη μεγάλη αθλητική εκδήλωση που διοργάνωσε η «Tennis Hold'em», υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, από τις 11:00 το πρωί, η Nissan Sfakianakis υποδέχτηκε μικρούς και μεγάλους στην Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής με το νέο Nissan Micra, πολλές εκπλήξεις και δώρα. Η πλατεία μετατράπηκε σε έναν υπαίθριο χώρο άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης με μαθήματα Street Tennis, διαγωνισμούς, μουσική και παιχνίδια!

Nissan Sfakianakis: Παίζει...τένις

Η Nissan Sfakianakis, με πολυετή παρουσία στο χώρο της αυτοκίνησης και σταθερή προσήλωση στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία, στέκεται δίπλα σε δράσεις που ενθαρρύνουν έναν ενεργό και σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της Nissan γύρω από την καινοτομία, την τεχνολογία και την αστική μετακίνηση, καθώς και να ενημερωθούν για τα νεότερα μοντέλα της μάρκας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
NISSAN SFAKIANAKIS
 |
STREET TENNIS FESTIVAL ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top