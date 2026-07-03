Nissan Sfakianakis: Παίζει...τένις

Η Nissan Sfakianakis συμμετείχε ενεργά στο Street Tennis Festival Αγίας Παρασκευής, τη μεγάλη αθλητική εκδήλωση που διοργάνωσε η «Tennis Hold'em», υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, από τις 11:00 το πρωί, η Nissan Sfakianakis υποδέχτηκε μικρούς και μεγάλους στην Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής με το νέο Nissan Micra, πολλές εκπλήξεις και δώρα. Η πλατεία μετατράπηκε σε έναν υπαίθριο χώρο άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης με μαθήματα Street Tennis, διαγωνισμούς, μουσική και παιχνίδια!

Η Nissan Sfakianakis, με πολυετή παρουσία στο χώρο της αυτοκίνησης και σταθερή προσήλωση στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία, στέκεται δίπλα σε δράσεις που ενθαρρύνουν έναν ενεργό και σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της Nissan γύρω από την καινοτομία, την τεχνολογία και την αστική μετακίνηση, καθώς και να ενημερωθούν για τα νεότερα μοντέλα της μάρκας.