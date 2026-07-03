Μία ώρα αργότερα και χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη ξεκίνησε το «Νωρίς-Νωρίς»

Όσα είπε η Μαρία Ηλιάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη παρουσίασε μόνη της την εκπομπή "Νωρίς Νωρίς" με μία ώρα καθυστέρηση.
  • Δεν αναφέρθηκε στην απουσία του Κρατερού Κατσούλη, σχολιάζοντας την μοναξιά στο πλατό.
  • Η εκπομπή ξεκίνησε στις 8, με την Ηλιάκη να αναφέρει την ευχαρίστηση για επιπλέον ύπνο.
  • Η ΕΡΤ επιβεβαίωσε την συνέχιση των εκπομπών "Νωρίς Νωρίς" και "Πρωίαν σε Είδον" και την επόμενη σεζόν.
  • Ο Κρατερός Κατσούλης συμμετείχε σε χιουμοριστική συζήτηση για την επόμενη χρονιά με τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Με μία ώρα καθυστέρηση καλημέρισε σήμερα το πρωί (3/7) η Μαρία Ηλιάκη τους τηλεθεατές του «Νωρίς Νωρίς».

Μαρία Ηλιάκη: Έχει γενέθλια - Η έκπληξη των συνεργατών της!

Μάλιστα, η παρουσιάστρια της ΕΡΤ εμφανίστηκε μόνη της στο πλατό. «Πολλή μοναξιά, ρε παιδιά, πολύ άδειο το πλατό», είπε στην έναρξη της πρωινής εκπομπής, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στην απουσία του συμπαρουσιαστή της, Κρατερού Κατσούλη.

Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης

Στη συνέχεια, η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε το γεγονός ότι η εκπομπή ξεκίνησε μία ώρα αργότερα από το συνηθισμένο: «Ωραία που βγήκαμε σήμερα στις 8, ε; Ένα χειροκρότημα, μια ωδή στη μία ώρα παραπάνω ύπνου».

«Νωρίς Νωρίς»: Απών ο Κρατερός Κατσούλης - Η μοναχική έναρξη από τη Μαρία Ηλιάκη

«Νωρίς Νωρίς»: Απών ο Κρατερός Κατσούλης - Η μοναχική έναρξη από τη Μαρία Ηλιάκη

Όπως έχει γίνει γνωστό, η διοίκηση της ΕΡΤ έχει δώσει το «πράσινο φως» να συνεχίσουν κανονικά και τη νέα σεζόν τόσο η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όσο και η εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», με παρουσιαστές τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Την αποκάλυψη έκανε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, με αφορμή την παρουσία του Κρατερού Κατσούλη στο «Πρωίαν σε Είδον», όπου είχε πάει ως καλεσμένος. «Του χρόνου εδώ; Εδώ. Να το πούμε κι αυτό», ανέφερε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

«Του χρόνου... εδώ. Εδώ, πού εδώ; Με ρωτάς; Εντάξει, ναι. Του χρόνου εδώ. Όλοι εδώ του χρόνου», απάντησε με χιουμοριστική διάθεση ο Κρατερός Κατσούλης.

«Νωρίς Νωρίς. Μην πάτε πιο αργά», τον πείραξε στη συνέχεια ο Φώτης Σεργουλόπουλος, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει, στο ίδιο ύφος: «Όχι, πώς και πού να πάμε πιο αργά; Αν μας ρωτάς, θέλουμε, αλλά μπορούμε; Δεν μπορούμε».

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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