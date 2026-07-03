Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.
Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
Oι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31/8, ενώ την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξή τους, στις 19/7, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει να κατεβάσουν ρολά στις 18:00.
Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τιμές
Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά το διάστημα των 30 ημερών που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης, η οποία για τις φετινές θερινές εκπτώσεις ξεκινά στις 13 Ιουλίου.
Σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση της τιμής μπορεί να αναγράφεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης ή με παράθεση της νέας και της προγενέστερης τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την έναρξη της διάθεσής τους, ενώ στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.