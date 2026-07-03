Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν- Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πόσο θα διαρκέσουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)
Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις 2026 / Βίντεο αρχείου Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με ωράριο 11:00-20:00, προτεινόμενο κλείσιμο στις 18:00.
  • Οι ανακοινώσεις μείωσης τιμής πρέπει να περιλαμβάνουν την προγενέστερη τιμή των προϊόντων, όπως ορίζει η νομοθεσία.
  • Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή των 30 ημερών πριν από την έκπτωση.
  • Για νέα προϊόντα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή από την έναρξη διάθεσής τους.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. 

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Oι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31/8, ενώ την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξή τους, στις 19/7, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει να κατεβάσουν ρολά στις 18:00. 

Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τιμές

Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά το διάστημα των 30 ημερών που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης, η οποία για τις φετινές θερινές εκπτώσεις ξεκινά στις 13 Ιουλίου. 

Σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση της τιμής μπορεί να αναγράφεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης ή με παράθεση της νέας και της προγενέστερης τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία. 

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την έναρξη της διάθεσής τους, ενώ στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας. 

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