Τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις 2026 που θα διαρκέσουν έως το τέλος του καλοκαιριού.

Έτσι, φέτος ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και στις θερινές εκπτώσεις, ώστε να μην πέσουν θύματα πλασματικών εκπτώσεων και να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:

Να ελέγχουν αν η έκπτωση είναι πραγματική, συγκρίνοντας την τελική τιμή με προηγούμενη τιμή που έχει όντως εφαρμοστεί.

Να κοιτούν αν η παλιά τιμή είναι σαφώς αναγεγραμμένη και αν η μείωση αφορά το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Να ζητούν απόδειξη και να ελέγχουν την πολιτική αλλαγών/επιστροφών πριν αγοράσουν.

Να είναι προσεκτικοί με «ποσοστά-μαγνήτη», γιατί ένα προϊόν μπορεί να έχει μεγάλη έκπτωση αλλά μικρή τελική ωφέλεια.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να κάνουν τα καταστήματα

Αντίστοιχα, τα καταστήματα πρέπει να ακολουθούν τους κάτωθι κανονισμούς:

Η αρχική τιμή και η νέα μειωμένη τιμή πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στο σημείο πώλησης.

Η «προγενέστερη τιμή» είναι η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις προηγούμενες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση, ή 10 ημέρες για προϊόντα που κυκλοφορούν για μικρότερο διάστημα.

Αν εφαρμόζονται διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, πρέπει να αναγράφεται καθαρά το εύρος τους, π.χ. «από 20% έως 50%».

Όταν η έκπτωση αφορά πολλά προϊόντα

Αν η μειωμένη τιμή αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων του καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται και στη βιτρίνα και σε κάθε σχετική εμπορική επικοινωνία.

Πρέπει επίσης να φαίνεται καθαρά αν η έκπτωση ισχύει για όλο το κατάστημα ή μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Για outlet και stock

Τα καταστήματα stock ή outlet έχουν ειδική υποχρέωση: να εμφανίζουν την παλιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με τρόπο που να είναι άμεσα κατανοητός στον καταναλωτή.

Τι θεωρείται παραπλανητικό

Παραπλανητική πρακτική είναι να εμφανίζεται ως «έκπτωση» μια τιμή που δεν είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από την προηγούμενη πραγματική τιμή.

Επίσης, είναι προβληματικό να μπαίνει υψηλό ποσοστό έκπτωσης σε λίγα προϊόντα και να δίνεται η εντύπωση ότι ισχύει για όλο το κατάστημα.