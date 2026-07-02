Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο μετά την απόφαση του Mega να ολοκληρώσει αιφνιδιαστικά την εκπομπή «Buongiorno», με παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day, πραγματοποιήθηκε το πολυσυζητημένο ραντεβού των στελεχών του σταθμού με τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία δέχθηκε επίσημη πρόταση να αναλάβει την καθημερινή πρωινή ζώνη.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η παρουσιάστρια επέστρεψε από την Πάρο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, κατά την οποία της κατατέθηκε η πρόταση που είχε ήδη διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι. Η Σίσσυ Χρηστίδου διατηρεί ενεργό τριετές συμβόλαιο με το Mega, από το οποίο απομένει ακόμη ένας χρόνος, και αυτό αφορά ρητά την παρουσίασή της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της.

«Βέβαια, εκεί ποντάρει και η Σίσσυ, στο γεγονός - γιατί να σας υπενθυμίσω ότι η Σίσσυ έχει δεχτεί πρόταση για καθημερινό και άλλες δύο φορές και για τις προηγούμενες δύο σεζόν και έχει αρνηθεί. Βέβαια, δε θέλει να μετακινηθεί και νομίζω ότι θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να διατηρήσει την άποψή της αυτή. Απλά έχω την εντύπωση και έχω και την αίσθηση, ότι δεν είναι μια πρόταση ή το κάνεις αυτό ή παραμένεις για Σαββατοκύριακο. Έχω την πεποίθηση ότι είναι take it or leave it», επισήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Την ίδια ώρα, στη συζήτηση τέθηκε και το τι είχε ειπωθεί στη Φαίη Σκορδά κατά τη συνάντησή της με τα στελέχη του Mega μετά την ολοκλήρωση του «Buongiorno». Όπως ειπώθηκε, η παρουσιάστρια είχε ενημερωθεί πως δεν υπήρχε χώρος για ακόμη μία ζωντανή καθημερινή εκπομπή, κάτι που αρχικά δημιούργησε ερωτήματα σε σχέση με τη νέα πρόταση προς τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Στη Φαίη δεν είπαν αυτό. Είπαν πως υπάρχει χώρος και για άλλη εκπομπή. Έχουν δύο υπάρχουσες, βέβαια», τόνισε η Τίνα Μεσσαροπούλου, εξηγώντας ότι ο σταθμός δε σχεδιάζει την προσθήκη νέας εκπομπής, αλλά εξετάζει την αναδιάταξη του υπάρχοντος προγράμματος.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων είχαν βρεθεί και άλλα σενάρια για τη διαμόρφωση του προγράμματος, όπως αλλαγές στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ενώ σε ό,τι αφορά το όνομα της Αναστασίας Γιάμαλη, η Τίνα Μεσσαροπούλου ξεκαθάρισε πως δεν έχει πληροφορίες που να συνδέουν τη δημοσιογράφο με τη συγκεκριμένη ζώνη, εκτιμώντας πως η παρουσία της θα αφορά κυρίως την ενημερωτική κάλυψη ενόψει εκλογών.

Προς το παρόν, η τελική απόφαση της Σίσσυς Χρηστίδου παραμένει άγνωστη, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της πρωινής ζώνης του Mega.