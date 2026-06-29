Η Φαίη Σκορδά, τα σενάρια για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια

Όσα σχολίασε γνωστός τηλεκριτικός για το τηλεοπτικό τοπίο

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Δείτε όσα είπε ο Αντώνης Πρέκας στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Πρέκας προειδοποιεί για την κρίση της τηλεόρασης, τονίζοντας ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες αλλά οι άνθρωποι του χώρου τις αγνοούν.
  • Καταγγέλλει την ήττα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και την αναπαραγωγή βίας στην τηλεόραση.
  • Αναφέρεται στις φήμες για τη Σίσσυ Χρηστίδου να αντικαταστήσει τη Φαίη Σκορδά, χρησιμοποιώντας την αλληγορία της γαρδένιας.
  • Κριτική στην ΕΡΤ για την τάση αντιγραφής προσώπων από την ιδιωτική τηλεόραση, υπογραμμίζοντας ότι η ταυτότητα ενός σταθμού δεν χτίζεται μόνο με μεταγραφές.
  • Ο Πρέκας ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου 'Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία'.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και τηλεκριτικός Αντώνης Πρέκας, σε μια άκρως αποκαλυπτική και χειμαρρώδη συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, προχώρησε σε μια βαθιά «ακτινογραφία» του σύγχρονου τηλεοπτικού τοπίου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του μέσου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα πρόσωπα της επικαιρότητας και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Η Φαίη Σκορδά, τα σενάρια για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια

Ο Αντώνης Πρέκας ξεκίνησε με μια σκληρή αλλά ρεαλιστική διαπίστωση: η τηλεόραση, με τη μορφή που τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, πνέει τα λοίσθια. Όπως επεσήμανε, το ίδιο το μέσο «βοούσε» για τις αλλαγές που έρχονταν, όμως οι άνθρωποι που βρίσκονταν και παραμένουν μέσα σε αυτό επέλεξαν να κλείσουν τα αυτιά τους και να μην ακούσουν τις προειδοποιητικές φωνές.

Αντώνης Πρέκας: «To Moments είχε τη λογική του εκβιασμένου συναισθήματος»

Στρέφοντας τα βέλη του στον τρόπο λειτουργίας των καναλιών τα τελευταία χρόνια, έκανε λόγο για μια ξεκάθαρη ήττα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η βία αναπαράγεται και προβάλλεται ακόμη και κατά τις μεσημεριανές ώρες. Κατά την άποψή του, η ένταση, οι κόντρες και τα λεγόμενα «μπιφ» -όπως η πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιάγκα- δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα ενός γενικευμένου «βέρτιγκο» και μιας περιδίνησης που έχει καταλάβει τους πάντες στον χώρο. Το μυστικό, όπως τόνισε, κρύβεται στην απλότητα και στο να σταματήσει ο καθένας να ισχυρίζεται εγωκεντρικά ότι κάνει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια

Σχολιάζοντας τις ραγδαίες αλλαγές στην πρωινή ζώνη, με αφορμή και το τέλος της εκπομπής Buongiorno της Φαίης Σκορδά, ο έμπειρος δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι για τους επιχειρηματίες των media ο πρώτος και ο τελευταίος κανόνας είναι πάντα η σχέση κόστους και οικονομικού αποτελέσματος.

Η Φαίη Σκορδά, τα σενάρια για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις έντονες φήμες που θέλουν τη Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά, ο Αντώνης Πρέκας χρησιμοποίησε μια εξαιρετική, σχεδόν ποιητική αλληγορία, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του:

«Είχα κάποτε μια γαρδένια που ευδοκίμησε, φτούρισε. Αποφάσισα, κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, απλώς να της αλλάξω γωνία. Η γαρδένια μαράζωσε. Η Σίσσυ μια χαρά είναι εκεί που είναι τώρα».

Αντώνης Πρέκας: Σχολιάζει το ξέσπασμα του Γ. Νταλάρα κατά των δημοσιογράφων

Με τον τρόπο αυτό θέλησε να δείξει ότι η μετακίνηση ενός επιτυχημένου project σε άλλη ζώνη ή ώρα εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο, καθώς στην τηλεόραση ο κυρίαρχος παράγοντας είναι η δύναμη της συνήθειας του τηλεθεατή. Το ίδιο στοίχημα, σημείωσε, καλείται να κερδίσει και ο Άκης Παυλόπουλος με τη μετακίνησή του στον ΑΝΤ1, καθώς πρέπει να αλλάξουν οι παγιωμένες συνήθειες του κοινού απέναντι σε μια ιστορική εκπομπή με μεγάλο ειδικό βάρος.

Το «Σύνδρομο Αντιγραφής» της ΕΡΤ

Ο κριτικός δεν άφησε ασχολίαστη και την κρατική τηλεόραση, η οποία το τελευταίο διάστημα επενδύει όλο και περισσότερο σε πρόσωπα που προέρχονται από την ιδιωτική τηλεόραση, όπως η Κατερίνα Καραβάτου κι ο Χρήστος Φερεντίνος.

Η Φαίη Σκορδά, τα σενάρια για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια

Όπως εξήγησε, η ΕΡΤ είχε ανέκαθεν την τάση να πιστεύει λανθασμένα ότι αντιγράφοντας τις μεθόδους των ελεύθερων καναλιών ή «κλέβοντας» τα λαμπερά τους πρόσωπα θα καταφέρει να εκτοξεύσει την τηλεθέασή της. «Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο και έχουν σημασία, αλλά δεν είναι τα πάντα», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας ότι η ταυτότητα ενός σταθμού δε χτίζεται μόνο με μεταγραφές.

Κλείνοντας, ο Αντώνης Πρέκας μοιράστηκε τα άμεσα επαγγελματικά του σχέδια, τα οποία αυτή την περίοδο κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο με τίτλο Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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