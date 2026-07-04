«Χρυσή» λεία που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ άρπαξαν απατεώνες από γνωστή εφοπλίστρια, παριστάνοντας τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, αυτή τη φορά, μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Οι δράστες παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας για δήθεν κίνδυνο έκρηξης.

«Την έπεισαν ότι θα πρέπει να αφήσει τα κοσμήματα και τα χρήματα πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, για να μην υπάρξει διαρροή ρεύματος» αναφέρει ο επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, η λεία προκαλεί δέος. Διαμάντια, πολύτιμοι λίθοι, ζαφείρια. Κοσμήματα που η αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μόνο δύο δαχτυλίδια εκτιμάται ότι άγγιζαν τις 200.000 ευρώ.

«Όλα είχαν πάνω διαμάντια. Υπήρχαν και βραβεία από τον βασιλιά Κάρολο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας», λέει ο κ. Καλλιακμάνης.

Η γυναίκα μετρά τις απώλειες, προσπαθώντας να καταγράψει ένα προς ένα τα αντικείμενα που χάθηκαν, με την ελπίδα να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.