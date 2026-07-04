Θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια - Της πήραν κοσμήματα 1.000.000 ευρώ

Πώς εδρασαν οι «μαϊμού» τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (4/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απατεώνες έκλεψαν κοσμήματα αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ από γνωστή εφοπλίστρια.
  • Οι δράστες παρίσταναν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και προειδοποίησαν για κίνδυνο έκρηξης.
  • Η εφοπλίστρια άφησε τα κοσμήματα σε ξύλινο τραπέζι, όπως της είπαν οι απατεώνες.
  • Η λεία περιλάμβανε διαμάντια και βραβεία από τον βασιλιά Κάρολο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
  • Η γυναίκα προσπαθεί να καταγράψει τις απώλειες για να βοηθήσει στην ανακάλυψη των δραστών.

«Χρυσή» λεία που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ άρπαξαν απατεώνες από γνωστή εφοπλίστρια, παριστάνοντας τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Μαϊμού λογιστές ζούσαν με Rolex, χρυσές λίρες και δεσμίδες - Εικόνες

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, αυτή τη φορά, μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Οι δράστες παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας για δήθεν κίνδυνο έκρηξης.

«Την έπεισαν ότι θα πρέπει να αφήσει τα κοσμήματα και τα χρήματα πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, για να μην υπάρξει διαρροή ρεύματος» αναφέρει ο επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια - Της πήραν κοσμήματα 1.000.000 ευρώ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, η λεία προκαλεί δέος. Διαμάντια, πολύτιμοι λίθοι, ζαφείρια. Κοσμήματα που η αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μόνο δύο δαχτυλίδια εκτιμάται ότι άγγιζαν τις 200.000 ευρώ.

«Όλα είχαν πάνω διαμάντια. Υπήρχαν και βραβεία από τον βασιλιά Κάρολο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας», λέει ο κ. Καλλιακμάνης.

Η γυναίκα μετρά τις απώλειες, προσπαθώντας να καταγράψει ένα προς ένα τα αντικείμενα που χάθηκαν, με την ελπίδα να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

 

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