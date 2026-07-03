Μαϊμού λογιστές ζούσαν με Rolex, χρυσές λίρες και δεσμίδες - Εικόνες

Τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα του... ΔΕΔΔΗΕ

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/7/2026)

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Εξαρθρώθηκε «οικογενειακή» εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει τηλεφωνικό κέντρο εξαπάτησης πολιτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι. Η λεία τους ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ. Ζούσαν στη χλιδή και ανέβαζαν τα «κέρδη» τους στα social media.

Δεσμίδες μετρητών, Rolex, χρυσές λίρες. Έτσι πόζαραν οι «μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και οι δήθεν λογιστές στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Star και η Κατερίνα Ρίστα. Η ζωή στη χλιδή είχε... «χρηματοδοτηθεί» από τηλεφωνικές απάτες με λεία που προκαλεί ίλιγγο και ξεπερνά το 1.600.000 ευρώ.

Τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα του... ΔΕΔΔΗΕ - «Βγάλτε τα χρυσαφικά - Θα γίνει έκρηξη»

Τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα του... ΔΕΔΔΗΕ - «Βγάλτε τα χρυσαφικά - Θα γίνει έκρηξη»

«Θα σας κόψουμε το ρεύμα αν δεν κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Θα καείτε θα πάρετε φωτιά βάλτε τα 50ευρα…», είπε το θύμα της απάτης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, μόνο από μία ηλικιωμένη γυναίκα κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ, ράβδους χρυσού και χρυσές λίρες.

Είχαν στήσει οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο εξαπάτησης πολιτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι. Εκεί εντοπίστηκαν και τηλεφωνικοί κατάλογοι με σημειωμένα κινητά υποψήφιων θυμάτων.

Πάνω από 1.600.00 ευρώ η λεία - Τηλεφωνικές απάτες με κοσμήματα στο αλουμινόχαρτο 

Οι δράστες επικαλούνταν φορολογικές υποθέσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροές ρεύματος. Έπειθαν τα θύματα να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα μέσα σε αλουμινόχαρτα κια στη συνέχεια έφταναν έξω από την πόρτα τους.

«Είπαν ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος θα πρέπει να κάνει κάποιες μετρήσεις να ανοιγοκλείσει την κουζίνα έπειτα αν φοράει κάποια ασημικά αν έχετε χρυσαφικά τυλίξτε τα σε αλουμινόχαρτο», προσθέτει το θύμα. 
 
Σε οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν και πέρασαν χειροπέδες σε επτά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. 

Επτά συλλήψεις - Οικογενειακή μπίζνα με τηλεφωνικές απάτες και «βιτρίνα» λογιαστικά γραφεία 

Επτά συλλήψεις - Οικογενειακή μπίζνα με τηλεφωνικές απάτες και «βιτρίνα» λογιαστικά γραφεία 

Είχαν φτάσει στο σημείο να «βαφτίζουν» ακόμη και τους λογαριασμούς τους στο Viber με ονομασίες που παρέπεμπαν σε επίσημους φορείς, όπως: «ΔΕΗ.GR_2.0»

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: κινητά τηλέφωνα, καρτοκινητές συνδέσεις, κοσμήματα, βραχιόλια, μενταγιόν, αλυσίδες και
ένα όχημα. Επέλεγαν ένα-ένα τα θύματά τους. Ένα τηλεφώνημα. Ένα καλοστημένο σενάριο. Και λίγα λεπτά μετά, οι οικονομίες μιας ζωής είχαν κάνει «φτερά».

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