Πλησιάζει ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, όμως φαίνεται να περνά ξόβεργα από τη χώρα μας, με τον καιρό να μην φτάνει θερμοκρασιακά στα επίπεδα που έφτασε στην Ευρώπη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία από σήμερα, Δευτέρα, θα αρχίσει να ανεβαίνει, όμως οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι και ο κίνδυνος για πυρκαγιές υψηλός.

Από σήμερα το βράδυ θα φτάσει στη χώρα μας κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που θα δείξουν 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38.

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου, αρχικά κυρίως στις βορειότερες περιοχές, έπειτα στα ηπειρωτικά, στα κεντρικά, στα νότια και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πάντως, δε θα λείψουν και τοπικές καταιγίδες, με αποτέλεσμα η χώρα μας να αποφύγει έναν ακραίο καύσωνα με 40άρια.

Meteo: Πού θα φτάσει τους 39 βαθμούς ο καιρός

Σύμφωνα με το meteo, η είσοδος των θερμών αερίων μαζών θα γίνει αισθητή από σήμερα το βράδυ, με το θερμόμετρο να προσεγγίζει τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και τη Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες των 38 βαθμών θα επηρεάσουν τα βόρεια τμήματα και έπειτα το σύνολο των κεντρικών, νότιων και ανατολικών ηπειρωτικών περιοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας για σήμερα, Δευτέρα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: Από 16 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Από 16 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 18 έως 35 με 37 και ενδεχομένως τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Από 18 έως 35 με 37 και ενδεχομένως τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία: Από 18 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Από 18 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά ηπειρωτικά: Από 19 έως 36 με 37 και κατά τόπους έως τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Από 19 έως 36 με 37 και κατά τόπους έως τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ανατολικά ηπειρωτικά: Από 18 έως 34 με 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Από 18 έως 34 με 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επτάνησα: Από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Αιγαίου: Από 19 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, με εξαίρεση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη, όπου οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Ακόμα, στο Ιόνιο και στα Επτάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί και ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι με ένταση 4 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική και την Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται περιορισμένες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως πάνω από τους ορεινούς όγκους. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 35 με 36 βαθμών Κελσίου.

Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά από την άλλη, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα θερμά κύματα, η Ελλάδα φαίνεται πως θα επηρεαστεί από τη ζέστη, χωρίς να εισέλθει στον ακραίο «καυτό» πυρήνα που θα πλήξει άλλες περιοχές της ηπείρου.

Η θερμή αέρια μάζα που καλύπτει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της θερμής εισβολής θα εντοπιστούν κυρίως σε Κεντρική Ευρώπη και Βόρεια Βαλκάνια.

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα στα ηπειρωτικά τμήματα.

Οι περιοχές που αναμένεται να εμφανίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα.

Καιρός: Το μελτέμι «ασπίδα» προστασίας

Το θετικό στοιχείο για τη χώρα μας είναι ότι δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στον κύριο και πιο σκληρό θερμό πυρήνα του συστήματος και σε αυτό θα συντελέσει καθοριστικά το μελτέμι.

Τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια πρόσκαιρη εξασθένηση, όμως οι προγνώσεις δείχνουν ότι θα ενισχυθούν ξανά γρήγορα.

Αυτή η επανενεργοποίηση των μελτεμιών θα λειτουργήσει ως φυσικό «αντίδοτο», περιορίζοντας την ένταση της ζέστης στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Ιουνίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 1 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

