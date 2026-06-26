Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η casual εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Με καφέ στο χέρι και ανεπιτήδευτο στιλ

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Πηγή: Instagram/NDP

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε μια χαλαρή έξοδο. Ευδιάθετη, χαμογελαστή και απόλυτα χαλαρή, η παρουσιάστρια απόλαυσε τη βόλτα της.

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Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το ανεπιτήδευτο αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο καλοκαιρινό της look, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές.

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η casual εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η casual εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση με άρωμα καλοκαιριού

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε ένα σύνολο που συνδύαζε άνεση και κομψότητα. Φορούσε τζιν παντελόνι, λευκό πλεκτό τοπ με μαύρες λεπτομέρειες, πέδιλα και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι κομψά γυαλιά ηλίου. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρέδωσε για ακόμη μία φορά μαθήματα καλοκαιρινού στιλ καθώςς το look αυτό είναι άνετο και άκρως θηλυκό. 

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Στο χέρι της κρατούσε τον αγαπημένο της καφέ, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας δεν σταμάτησε να χαμογελά δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή μακριά από τα επαγγελματικά άγχη.

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η casual εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

 

Οι περαστικοί που την αναγνώρισαν είδαν μια γυναίκα χαλαρή, ευγενική και ιδιαίτερα προσιτή, χωρίς ίχνος τηλεοπτικής «απόστασης». Η εικόνα της απέπνεε θετική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, κάτι που αποτυπώθηκε και στις φωτογραφίες

 

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