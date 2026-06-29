Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου

Διανύουμε την περίοδο των διακοπών για όσους ποδοσφαιριστές δεν αγωνίζονται στο Μουντιάλ, καθώς οι προετοιμασίες των ομάδων για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, μόλις άρχισαν.

Ειδικά για την ΑΕΚ που αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια τη χρονιά που μας πέρασε, και δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι τα μέσα Αυγούστου, υπάρχει περιθώριο για κάποιες ημέρες ξεκούρασης παραπάνω.

Έτσι, ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης, ο Θωμάς Στρακόσια, συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, μαζί με την σύντφοφό του, Μαρία Φεύγα. Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε το ζευγάρι να περπατάει αγκαλιά στα Ματογιάνννια, λίγο πριν ο πανήψηλος τερματοφύλακας, επιστρέψει στην Αθήνα για να ενταχθεί στην προετοιμασία του Δικέφαλου.

Φωτογραφία NDP / Νίκος Ζότος

Στρακόσια και Φεύγα είναι μαζί από το περασμένο καλοκαίρι, και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από τις κοινές τους διακοπές. Παράλληλα, φωτογραφήθηκαν πριν μερικές εβδομάδες με το τρόπαιο του Πρωταθλήματος, στο γλέντι της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον μεγάλο θρίαμβο της ομάδας.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ποια είναι η Μαρία Φεύγα

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η Μαρία Φεύγα ήταν αθλήτρια του Tae Kwon Do, που έχει διατελέσει και προπονήτρια στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Από το 2013 και μετά έχει πετύχει σημαντικές διακρίσεις και έχει κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα ενώ είχε παρουσίες και στην Εθνική Ομάδα. Το Μάρτιο του 2022 η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ο Δ. Κούτρας και η Μαρία Φεύγα αναλαμβάνουν την τεχνική ηγεσία του τμήματος Tae Kwon Do. Παράλληλα, εργάστηκε ως υπεύθυνη των social media της ΠΑΕ ΑΕΚ, μέχρι το τέλος του 2024.