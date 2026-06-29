Φτιάξτε αφράτα ντόνατς, για το καλοκαίρι και για κάθε εποχή

Χρόνια πολλά στην Ελένη μας, με μία special συνταγή για γλυκό

Με μία special συνταγή για Αφράτα Ντόνατς, ειδικά για τα γενέθλια της Ελένης, έρχεται σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. Περιττό να πούμε ότι έγιναν ανάρπαστα και ότι αποτελούν ιδανική λύση για γλυκό, το καλοκαίρι

ΑΦΡΑΤΑ ΝΤΟΝΑΤΣ

Για τα ντόνατς:

• 500 γρ. αλεύρι δυνατό

• 7 γρ. ξηρή μαγιά

• 60 γρ. ζάχαρη

• 250 ml γάλα χλιαρό

• 2 αυγά

• 60 γρ. βούτυρο μαλακό

• 1 κ.γ. βανίλια

• 1 πρέζα αλάτι

Για την γέμιση:

• 350-400 γρ. έτοιμη πραλίνα φουντουκιού

Για την επικάλυψη:

• 200 γρ. κουβερτούρα

• 20 γρ. ηλιέλαιο ή βούτυρο κακάο

• 200 γρ. λευκή σοκολάτα

• 15 γρ. ηλιέλαιο

Εκτέλεση