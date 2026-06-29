Φτιάξτε αφράτα ντόνατς, για το καλοκαίρι και για κάθε εποχή

Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα που φέρνει γλυκιές αναμνήσεις

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Χρόνια πολλά στην Ελένη μας, με μία special συνταγή για γλυκό

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Με μία special συνταγή για Αφράτα Ντόνατς, ειδικά για τα γενέθλια της Ελένης, έρχεται σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. Περιττό να πούμε ότι έγιναν ανάρπαστα και ότι αποτελούν ιδανική λύση για γλυκό, το καλοκαίρι

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ΑΦΡΑΤΑ ΝΤΟΝΑΤΣ

donuts

Για τα ντόνατς:
• 500 γρ. αλεύρι δυνατό
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
• 60 γρ. ζάχαρη
• 250 ml γάλα χλιαρό
• 2 αυγά
• 60 γρ. βούτυρο μαλακό
• 1 κ.γ. βανίλια
• 1 πρέζα αλάτι

Για την γέμιση:
• 350-400 γρ. έτοιμη πραλίνα φουντουκιού

Για την επικάλυψη:
• 200 γρ. κουβερτούρα
• 20 γρ. ηλιέλαιο ή βούτυρο κακάο
• 200 γρ. λευκή σοκολάτα
• 15 γρ. ηλιέλαιο

Εκτέλεση

  • Ανακατεύεις γάλα, μαγιά και λίγη ζάχαρη.
  • Προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνεις 8-10 λεπτά.
  • Αφήνεις να φουσκώσει περίπου 1 ώρα.
  • Ανοίγεις φύλλο 1,5 εκ., κόβεις ντόνατς και τα αφήνεις άλλα 30-40 λεπτά.
  • Τηγανίζεις στους 170°C μέχρι να πάρουν χρώμα.
  • Μόλις κρυώσουν λίγο, τα γεμίζεις με κορνέ
  • Λιώνεις ξεχωριστά τις σοκολάτες και βουτάς τα ντόνατς.
     
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