Φτιάξτε αφράτα ντόνατς, για το καλοκαίρι και για κάθε εποχή

Με μία special συνταγή για Αφράτα Ντόνατς, ειδικά για τα γενέθλια της Ελένης, έρχεται σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. Περιττό να πούμε ότι έγιναν ανάρπαστα και ότι αποτελούν ιδανική λύση για γλυκό, το καλοκαίρι
Φτιάξτε ρολάκια μελιτζάνας με ντομάτα και φέτα, απόλυτη καλοκαιρινή συνταγή
ΑΦΡΑΤΑ ΝΤΟΝΑΤΣ
Για τα ντόνατς:
• 500 γρ. αλεύρι δυνατό
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
• 60 γρ. ζάχαρη
• 250 ml γάλα χλιαρό
• 2 αυγά
• 60 γρ. βούτυρο μαλακό
• 1 κ.γ. βανίλια
• 1 πρέζα αλάτι
Για την γέμιση:
• 350-400 γρ. έτοιμη πραλίνα φουντουκιού
Για την επικάλυψη:
• 200 γρ. κουβερτούρα
• 20 γρ. ηλιέλαιο ή βούτυρο κακάο
• 200 γρ. λευκή σοκολάτα
• 15 γρ. ηλιέλαιο
Εκτέλεση
- Ανακατεύεις γάλα, μαγιά και λίγη ζάχαρη.
- Προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνεις 8-10 λεπτά.
- Αφήνεις να φουσκώσει περίπου 1 ώρα.
- Ανοίγεις φύλλο 1,5 εκ., κόβεις ντόνατς και τα αφήνεις άλλα 30-40 λεπτά.
- Τηγανίζεις στους 170°C μέχρι να πάρουν χρώμα.
- Μόλις κρυώσουν λίγο, τα γεμίζεις με κορνέ
- Λιώνεις ξεχωριστά τις σοκολάτες και βουτάς τα ντόνατς.