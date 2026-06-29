Σε απόλυτα εορταστικό κλίμα ξεκίνησε το Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή τα γενέθλια της Ελένης Χατζίδου την περασμένη Κυριακή.

«Να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως, και όλοι να λένε "να μία σοφός"», της τραγούδησαν ο Ετεοκλής Παύλου κι οι συνεργάτες της.

Μέσα στα πειράγματα και τις επευφημίες της ομάδας, η Ελένη μοιράζεται μια πιο συναισθηματική σκέψη που έκανε με το που πάτησε το πόδι της στο πλατό: «Είναι τα τελευταία γενέθλια εδώ μαζί, το έχετε καταλάβει; Σε αυτό το πλατό, με αυτή τη συνθήκη και σε αυτή την παρέα, τηλεοπτικά είναι τα τελευταία μας γενέθλια».

Αμέσως όμως, διώχνει τη μελαγχολία και δίνει το σύνθημα για γιορτή: «Οπότε πάμε να γλεντήσουμε! Ωραία εκπομπή θα κάνουμε, γεροί να 'μαστε, και του χρόνου... έτσι, να μεγαλώνουμε όμορφα κυρίως μέσα μας».

«Έχεις τα μάτια ενός μικρού παιδιού...»

Οι συνεργάτες της εκπομπής πήραν τον λόγο για να της εκφράσουν την αγάπη τους, θυμίζοντάς της τα τέσσερα όμορφα χρόνια που μοιράζονται: «Ήταν η πιο μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί έχεις τα μάτια αυτά ενός μικρού παιδιού ρε συ Ελένη, με όλη τη γλύκα», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος.

Φυσικά, από την παρέα δεν λείπουν και τα εσωτερικά πειράγματα. Όταν ο Ετεοκλής παραπονήθηκε με χιούμορ ότι στα δικά του γενέθλια πριν λίγες μέρες δεν άκουσε τέτοια λόγια, η απάντηση από τη Λιλή Πυράκη ήταν αφοπλιστική: «Δεν τα νιώθαμε, τι να κάνουμε;».

Τούρτα, ευχές και... λιγότερο «τζέρτζελο»

Τα λουλούδια έφτασαν στο πλατό, με την Ελένη να διαβάζει την κάρτα της παραγωγής του Breakfast και να τους ευχαριστεί όλους, αφήνοντας μια υπόσχεση: «Κρατηθείτε, έχουμε και την Παρασκευή, θα τα πούμε!».

Καθώς η ένταση ανεβαίνει, η ίδια εξομολογείται πως πλέον προτιμά πιο ήρεμα πράγματα: «Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο δε θες να γίνεται ο χαμός και το τζέρτζελο...», με την ομάδα να της απαντά γελώντας ότι αυτά είναι τα ήρεμα γενέθλιά της.

Με αυτή την όμορφη ενέργεια, η Ελένη και ο Ετεοκλής πήραν τις θέσεις τους για να ξεκινήσει η κανονική ροή της εκπομπής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star