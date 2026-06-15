Η ατμόσφαιρα στο Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας ήταν ιδιαίτερα γιορτινή, καθώς η εκπομπή ξεκίνησε με τις πιο θερμές ευχές για τα γενέθλια του Ετεοκλή Παύλου.

Η Ελένη Χατζίδου του κι η υπόλοιπη παρέα τού επιφύλασσαν μια όμορφη έκπληξη με μια εντυπωσιακή, τριώροφη τούρτα που ήταν διακοσμημένη με φωτογραφίες και συμβολικά μετάλλια για τις επιτυχίες του στον πρωταθλητισμό, την τηλεόραση και, φυσικά, την οικογένειά του.

Ανάμεσα στα πειράγματα για την ηλικία του, αφού έκλεισε τα 36 του χρόνια, ο Ετεοκλής έσβησε το κεράκι κάνοντας τις δικές του κρυφές ευχές, μοιραζόμενος ωστόσο με όλους τη σημαντικότερη: την υγεία. Καθώς κοιτούσε τις φωτογραφίες πάνω στην τούρτα, η συγκίνησή του έγινε φανερή, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι η συγκεκριμένη εικόνα σημαίνει πάρα πολλά για εκείνον, λέγοντας χαρακτηριστικά προς τη σύζυγό του: «Επειδή γίνομαι 36, είναι πολλά για μένα, δεν είναι τόσο λίγο, η οικογένεια, αυτό που έχουμε πετύχει εδώ, εγώ, εσύ και το Μελιτάκι, και η οικογένειά μας αγκαλιά... σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου 'χεις προσφέρει».

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Ετεοκλής αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για τις δυσκολίες του παρελθόντος και το πώς έβλεπε τη ζωή του πριν δημιουργήσει το δικό του σπιτικό. Υπενθύμισε σε όλους ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και μοιράστηκε μια βαθιά προσωπική σκέψη, σημειώνοντας: «Όταν έγιναν πολλά πράγματα στη ζωή μου, που άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, πίστεψέ με, το να κάνω τη δική μου οικογένεια και να πετύχω κάποια πράγματα ήταν ένα πολύ μακρινό όνειρο. Δεν το πίστευα πάντα, και δεν πίστευα πάντα ότι θα μπορούσα να το καταφέρω. Το γεγονός ότι είμαι ικανός να προσφέρω τόση αγάπη στην οικογένειά μου, κι η οικογένειά μου σε εμένα, ήταν ένα όνειρο ζωής».

Μετά από αυτή την εξομολόγηση που συγκίνησε ολόκληρη την ομάδα, ο Ετεοκλής θέλησε να κλείσει την όμορφη αυτή στιγμή με μια αναφορά στους συνεργάτες του, τονίζοντας ότι κι ως ομάδα έχουν καταφέρει πολλά. Για εκείνον, άλλωστε, η μεγαλύτερη επιτυχία από όλες είναι το γεγονός ότι είναι αγαπημένοι, δίνοντας το σύνθημα να αγκαλιαστούν όλοι μαζί και να συνεχίσουν την εκπομπή με το πιο ζεστό χαμόγελο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star