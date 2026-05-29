Μια πολύ ανθρώπινη και βαθιά συναισθηματική συζήτηση άνοιξε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Breakfast@Star, με αφορμή τη συνέντευξη της Σίας Κοσιώνη και τις εξομολογήσεις της γύρω από τις ενοχές και τις τύψεις που βιώνουν οι γονείς στην καθημερινότητά τους.

Η Ελένη Χατζίδου, εμφανώς φορτισμένη από όσα άκουσε, παραδέχθηκε πως ταυτίστηκε απόλυτα με τα λόγια της δημοσιογράφου, εξηγώντας ότι οι ενοχές αυτές δεν αφορούν μόνο τις μητέρες αλλά και τους πατέρες που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογένεια και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

«Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην ψυχή μου, νομίζω και στις ψυχές πολλών γονέων. Γιατί δεν είναι μόνο οι μαμάδες, είναι και οι μπαμπάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, πριν απευθυνθεί στον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στις μικρές καθημερινές στιγμές με τα παιδιά, που συχνά μοιάζουν απλές αλλά τελικά έχουν τεράστια σημασία για τη σχέση γονιού και παιδιού.

«Αυτό το θέμα, το τόσο απλό, το να κοιμίσω το παιδί μου, ακούγεται τόσο απλό, αλλά είναι τόσο σημαντικό. Και πραγματικά συμβαίνει ένα δέσιμο απίστευτο εκείνη την ώρα ανάμεσα στο παιδί και τον γονιό», είπε η Ελένη Χατζίδου.

Τότε, ο Ετεοκλής Παύλου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως αισθάνεται ότι έχει χάσει αυτή τη σύνδεση με την κόρη του και προσπαθεί να τη «χτίσει» ξανά από την αρχή.

«Το ‘χω χάσει αυτό το παιχνίδι και στεναχωριέμαι. Το προσπαθώ να το ξαναβρώ. Είναι στενάχωρο, γιατί όταν για πολύ καιρό δεν το κάνεις αυτό, ειδικά τις καθημερινές, μετά είναι πολύ δύσκολο», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε πως ακόμη και όταν υπάρχει χρόνος για να περάσει στιγμές με το παιδί του, νιώθει πως εκείνο δεν έχει πλέον συνηθίσει την παρουσία του σε αυτή τη διαδικασία.

«Φτάνει ένα σημείο, ακόμα και ένα Σάββατο που έχεις τη δυνατότητα να πεις “θα κάτσω εγώ να κοιμίσω το παιδί”, το παιδί δε χαλαρώνει εκείνη τη στιγμή με εμένα, γιατί δεν το έχει συνηθίσει. Οπότε πρέπει να το ξανακερδίσω αυτό. Είναι μια αλήθεια που με στενοχωρεί», είπε με ειλικρίνεια.

Η συζήτηση προκάλεσε συγκίνηση, καθώς πολλοί γονείς ταυτίστηκαν με τα λόγια τους και με τις ενοχές που συχνά συνοδεύουν την προσπάθεια να είναι παρόντες στη ζωή των παιδιών τους, μέσα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Σία Κοσιώνη: «Ένιωθα αφόρητες τύψεις για το παιδί μου»

Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η Σία Κοσιώνη, μιλώντας ανοιχτά για τις τύψεις που ένιωθε ως μητέρα εξαιτίας των επαγγελματικών της υποχρεώσεων και των στιγμών που στερήθηκε με τον γιο της.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο όταν το παιδί της ήταν μικρότερο και έπρεπε να κοιμάται νωρίς, την ώρα που εκείνη βρισκόταν ακόμη στη δουλειά.

«Ο βραδινός ύπνος του παιδιού ήταν κάτι που με πονούσε πάρα πολύ», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να προλαβαίνει τη βραδινή ρουτίνα του γιου της, ωστόσο παλαιότερα αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας.

«Τώρα που πηγαίνει στην τρίτη δημοτικού και πέφτει για ύπνο πιο αργά, έφευγα σκοτωμένη από το ΣΚΑΪ, τσακιζόμουν για να προλάβω να το βάλω για ύπνο», ανέφερε.

Η ίδια όμως εξομολογήθηκε πως όταν το παιδί ήταν μικρότερο και έπρεπε να κοιμάται νωρίς, είχε πάρει μια δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση.

«Πριν που το παιδάκι έπρεπε να μπαίνει για ύπνο 8 και 8:30, δεν ήταν δυνατόν να λέω να περιμένει το παιδί», είπε με ειλικρίνεια.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε συζητήσει το θέμα με παιδοψυχολόγο, η οποία της εξήγησε πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για ένα παιδί και πόσο λάθος θα ήταν να προσαρμόζει εκείνο το πρόγραμμά του στις ανάγκες των ενηλίκων.

«Μου είπε ότι είναι τρομερά εγωιστικό να στερείς από το παιδί τον ύπνο επειδή εσύ έχεις δουλειά, ότι ο ύπνος είναι κορυφαίο πράγμα», ανέφερε.

Έτσι, η απόφαση ήταν οριστική: ο γιος της θα κοιμόταν στην ώρα του, ακόμη κι αν εκείνη δεν προλάβαινε να βρίσκεται δίπλα του εκείνες τις στιγμές.

«Το παιδί έμπαινε για ύπνο νωρίτερα και εγώ πήγαινα και το έβρισκα κοιμισμένο», είπε συγκινημένη.

Αυτό όμως που της στοίχιζε περισσότερο ήταν ότι έχανε την πιο τρυφερή και ουσιαστική στιγμή της ημέρας ανάμεσα σε γονιό και παιδί.

«Η στιγμή που το παιδί βασιλεύει είναι η στιγμή που το παιδί παραδίνεται, που απελευθερώνει τις σκέψεις του, που σου λέει όλα τα πράγματα που έχει νιώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας», εξομολογήθηκε.

Η Σία Κοσιώνη περιέγραψε με λόγια καρδιάς εκείνη τη βραδινή ώρα ως τη στιγμή που το παιδί αναζητά περισσότερη ασφάλεια, αγάπη και σύνδεση με τον γονιό του.

«Είναι η στιγμή που έχει περισσότερη ανάγκη για ασφάλεια, γιατί είναι η στιγμή που παραδίνεται και αφήνεται», είπε.

Κλείνοντας, παραδέχθηκε πως όλη αυτή η κατάσταση τη γέμιζε ενοχές για πολλά χρόνια.

«Όλο αυτό το πράγμα με έκανε να νιώθω αφόρητες τύψεις για πάρα πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε συγκινώντας πολλούς γονείς που ταυτίστηκαν με τα λόγια της.

