Σε έναν κόσμο που αλλάζει και μετασχηματίζεται διαρκώς, η εμβάθυνση στη γνώση που αφορά την επιρροή των θρησκειών στις κοινωνίες, τον πολιτισμό και τη δημόσια σφαίρα καθίσταται ιδιαιτέρως αξιόπιστη και πρακτικά εφαρμόσιμη όταν συνδέεται με τη διαπολιτισμική έρευνα.

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα» του ΕΚΠΑ προσφέρει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με μακρόχρονη παράδοση στη διεπιστημονική έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές της θεολογίας και της θρησκειολογίας στο κοινωνικό πεδίο και τη δημόσια σφαίρα.

Είναι σύγχρονο, καινοτόμο και έχει πιάσει τον παλμό της εποχής! Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30-6-2026

Το νέο ΠΜΣ προσφέρει μια ακαδημαϊκή εμπειρία αιχμής, αξιοποιώντας τη θεολογική και θρησκειολογική γνώση, σε εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και γεωπολιτικές συνθήκες, τα επιστημονικά αιτήματα και τις σύγχρονες ανάγκες στην εκπαίδευση, τις τάσεις στον πολιτισμό, την οικονομία, τη δημόσια σφαίρα και τη ζωή και διοίκηση εκκλησιαστικών οργανισμών υπο τον κοινό παρανομαστή της διαπολιτισμικής έρευνας.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ, επιστήμονες και επαγγελματίες προσφέροντας τις εξής εξειδικεύσεις: “Ιστορία και Θεολογία των Θρησκειών”, “Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή”, “Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες της Θρησκείας”, καθώς και “Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας” το πρώτο εξειδικευμένο Μanagement Church Administration (MSC) Πρόγραμμα που προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ανοίγονται επαγγελματικές προοπτικές:

- Στη δημόσια διοίκηση και σε διεθνείς οργανισμούς, ως επιστημονικοί σύμβουλοι, αναλυτές ή ερευνητές σε κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς.

- Σε θρησκευτικούς φορείς, σε θέσεις ευθύνης σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και οργανισμούς θρησκευτικού χαρακτήρα.

- Σε ΜΜΕ ως αναλυτές, αρθρογράφοι ή παραγωγοί πολιτιστικών εκπομπών.

- Στην Εκπαίδευση και την έρευνα, ως εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί ερευνητές ή επιμορφωτές στη διαπολιτισμική αγωγή.

- Στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία, ως εργαζόμενοι σε πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς και ινστιτούρα εξωτερικής πολιτικής

- Στον τουρισμό, ως διαχειριστές και ξεναγοί ειδικευμένοι στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό.

- Στη δικαιοσύνη και την κοινωνική μέριμνα, ως ειδικοί σε ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://religious-studies.soctheol.uoa.gr/call2026

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Ιούνιος 2026

