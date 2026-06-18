Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!

H Μελίτα έκανε επιδείξεις στη ρυθμική

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είχαν σπάσει ρόδι στην αρχή της χρονιάς

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Ιδιαίτερα ευχάριστες στιγμές έζησε η Ελένη Χατζίδου καθώς πριν από δύο ημέρες η κόρη της Μελίτα είχε γυμναστικές επιδείξεις στην ρυθμική και μάλιστα πήρε και μετάλλιο.

Eλένη Χατζίδου: Η έκπληξη στον Ετεοκλή για τα γενέθλιά του

Η περήφανη μαμά ήταν για άλλη μία φορά εκεί για να υποστηρίξει την προσπάθεια της κόρης της και να την καμαρώσει!

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Breakfast@Star που προβάλλεται κάθε μέρα στις 08:45 μέσα από τη συχνότητα του Star μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους κάνοντας τη διαπίστωση πως τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. 

Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!

“Σήμερα είναι οι επιδείξεις της ρυθμικής! Έχω τρελαθεί με αυτό το μαμούνι που μεγαλώνει τόσο γρήγορα” έγραψε κάτω από τη λεζάντα της φωτογραφίας.

Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!

Η Ελένη Χατζίδου έχει μυήσει τη μοναχοκόρη της στον αθλητισμό και την υγιεινή διατροφή. 

Η Ελένη Χατζίδου με την κόρη της Μελίτα/φωτογραφία από Instagram

Η Ελένη Χατζίδου με την κόρη της Μελίτα/φωτογραφία από Instagram

Κάποιες μέρες την εβδομάδα μάλιστα η Ελένη με το ποδήλατο και η Μελίτα με το πατίνι γυμνάζονται σε μέρη που δεν έχει πολλά αυτοκίνητα Και οι δύο λατρεύουν το μαγείρεμα και μπαίνουν στην κουζίνα για να φτιάξουν γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. 

Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!

 

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