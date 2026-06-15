Ο Ετεοκλής Παύλου έχει σήμερα 15 Ιουνίου τα γενέθλιά του και η σύζυγός του Ελένη Χατζίδου, όταν τελείωσε η σημερινή εκπομπή και πήγαν σπίτι τους, του έκανε μία έκπληξη.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Breakfast@Star που προβάλλεται καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του Star κάθε πρωί στις 08:45, και η κόρη της Μελίτα ετοίμασαν στον Ετεοκλή μία υπέροχη τούρτα που απεικόνιζε τους τρεις τους και πάνω έγραφε: “Χρόνια πολλά Ετεοκλή μας δικιέ μας ήρωα”.

Και την ώρα της εκπομπής Breakfast@Star όμως οι συνεργάτες του Ετεοκλή του έδωσαν τις θερμότερες ευχές τους.

«Επειδή γίνομαι 36, η εικόνα αυτή για εμένα δεν είναι λίγο. Αυτό που έχουμε πετύχει, εγώ, εσύ και το Μελιτάκι, η οικογένειά μας, σημαίνει πολλά για εμένα. Και σε ευχαριστώ γι’ αυτό. Μη νομίζεις ότι όλα είναι δεδομένα στη ζωή… Όταν άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου, το να κάνω τη δική μου οικογένεια ήταν ένα μακρινό όνειρο. Δεν το πίστευα και δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να το καταφέρω» είπε χαρακτηριστικά.