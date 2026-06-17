Ο διάλογος Χατζίδου και Παύλου στο Breakfast@star: «Θα σε εκθέσω!»

«Έχει μικρύνει το κεφάλι σου και έχει μεγαλώσει το σώμα σου»

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Ο Ετεοκλής παραπονέθηκε στον αέρα για την Ελένη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διάλογος Χατζίδου και Παύλου στο Breakfast@Star προσέφερε γέλιο στους τηλεθεατές.
  • Ο Παύλου εξέφρασε την ενόχλησή του για σχόλιο της συζύγου του σχετικά με την εμφάνισή του.
  • Η Χατζίδου υπερασπίστηκε το σχόλιό της, λέγοντας ότι είχε θετική διάθεση.
  • Η συζήτηση εξελίχθηκε σε χιουμοριστική αναφορά στη γυμναστική και την φυσική κατάσταση του Παύλου.
  • Το ζευγάρι απέδειξε την καλή χημεία τους με πειράγματα και ατάκες στην εκπομπή.

Έναν απολαυστικό διάλογο είχαν το πρωί της Τετάρτης η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στον αέρα του Breakfast@Star, χαρίζοντας γέλιο στους τηλεθεατές από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής.

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O παρουσιαστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για ένα σχόλιο που δέχτηκε από τη σύζυγό του λίγο πριν βγουν στον αέρα, αποφασίζοντας μάλιστα να την... «εκθέσει» δημόσια.

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Ο διάλογος Χατζίδου και Παύλου στο Breakfast@star: «Θα σε εκθέσω!»

«Θα το πω σήμερα και θα σε εκθέσω. Με έχεις επηρεάσει ψυχολογικά σήμερα, πραγματικά σου μιλάω», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου, με την Ελένη Χατζίδου να απορεί για την αντίδρασή του.

Ο Ετεοκλής εξήγησε ότι είχε επιμεληθεί ιδιαίτερα την εμφάνισή του, δοκιμάζοντας ένα διαφορετικό χτένισμα, όταν δέχτηκε ένα σχόλιο που δεν περίμενε.

«Πάω στο καμαρίνι, έχω κάνει το μαλλί λίγο πιο γλυμμένο σήμερα, λίγο διαφορετικό και μου λέει: "Έχει μικρύνει το κεφάλι σου σήμερα και έχει μεγαλώσει το σώμα σου"», αποκάλυψε στον αέρα.

Η Ελένη προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, υποστηρίζοντας ότι το σχόλιό της είχε θετική διάθεση και πως δεν υπήρχε κανένας λόγος παρεξήγησης.

Ο διάλογος Χατζίδου και Παύλου στο Breakfast@star: «Θα σε εκθέσω!»

«Πού είναι το κακό; Εγώ νομίζω ότι φαίνεσαι πιο γυμνασμένος τώρα. Πιο μεγάλο σώμα από τη γυμναστική, πιο μικρό κεφάλι επειδή περιποιήθηκες τα μαλλιά σου», του απάντησε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση πήρε ακόμα πιο χιουμοριστική τροπή όταν το ζευγάρι άρχισε να σχολιάζει τη φυσική κατάσταση και τη γυμναστική, με τον Ετεοκλή Παύλου να δέχεται το κομπλιμέντο ότι είναι «ο πιο γυμνασμένος άνδρας της ελληνικής τηλεόρασης».

Τότε ο Ετεοκλής Παύλου δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στον Κωνσταντίνο Βασάλο, λέγοντας με χιούμορ: «Σου υπενθυμίζω, Κωνσταντίνο Βασάλε, να ξέρεις ότι υπάρχει ο Κωνσταντίνος κάπου».

Το ζευγάρι απέδειξε για ακόμα μία φορά την άνεση και τη χημεία που διαθέτει τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, με τα πειράγματα και τις ατάκες τους να δίνουν έναν πιο χαλαρό και ευχάριστο τόνο στην έναρξη της εκπομπής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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