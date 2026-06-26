Φτιάξτε ρολάκια μελιτζάνας με ντομάτα και φέτα, απόλυτη καλοκαιρινή συνταγή

Οπτικό και γευστικό ...υπερθέαμα από τον Γιώργο Ρήγα

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Ο Γιώργος Ρήγας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του συνταγές και σήμερα στο Breakfast@Star . Φτιάχνει Ρολάκια Μελιτζάνας με Ντομάτα και Φέτα, ένα πιάτο ιδανικό για την εποχή και κλέβει την παράσταση, όχι μόνο γευστικά αλλά και οπτικά. 

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ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ

rolakia

Για τα ρολάκια:
• 2 μεγάλες μελιτζάνες
• 250 γρ. φέτα
• 1 κ.σ. μαϊντανός
• Λίγο πιπέρι
• Ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα:
• 400 γρ. ντοματάκια κονκασέ
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κ.γ. πελτές
• Βασιλικός ή ρίγανη
• Αλάτι, πιπέρι

Για την ελαφριά μπεσαμέλ:
• 25 γρ. βούτυρο
• 25 γρ. αλεύρι
• 350 ml γάλα
• 30 γρ. παρμεζάνα
• Λίγο μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση

  • Κόβεις τις μελιτζάνες σε λεπτές φέτες κατά μήκος, τις αλείφεις με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνεις μέχρι να μαλακώσουν.
  • Σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο, προσθέτεις πελτέ και ντομάτα.
  • Σιγοβράζεις 15-20 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.
  • Ανακατεύεις τη φέτα με τον μαϊντανό και λίγο πιπέρι.
  • Γεμίζεις κάθε φέτα μελιτζάνας με λίγη φέτα και τυλίγεις σε ρολό.
  • Στρώνεις λίγη σάλτσα ντομάτας στο ταψί, τοποθετείς τα ρολάκια και καλύπτεις με την υπόλοιπη σάλτσα.
  • Για την μπεσαμέλ φτιάχνεις ένα ελαφρύ ρου, προσθέτεις το γάλα και ανακατεύεις μέχρι να δέσει ελαφρά.
  • Τελειώνεις με παρμεζάνα και μοσχοκάρυδο.
  • Ρίχνεις λεπτή στρώση μπεσαμέλ πάνω από τα ρολάκια και ψήνεις στους 180°C για περίπου 20 λεπτά.
     
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