Ο Γιώργος Ρήγας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του συνταγές και σήμερα στο Breakfast@Star . Φτιάχνει Ρολάκια Μελιτζάνας με Ντομάτα και Φέτα, ένα πιάτο ιδανικό για την εποχή και κλέβει την παράσταση, όχι μόνο γευστικά αλλά και οπτικά.
Συνταγή για μιλφέιγ φυστίκι με σφολιατίνες και ...όποιος αντέξει
ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ
Για τα ρολάκια:
• 2 μεγάλες μελιτζάνες
• 250 γρ. φέτα
• 1 κ.σ. μαϊντανός
• Λίγο πιπέρι
• Ελαιόλαδο
Για τη σάλτσα:
• 400 γρ. ντοματάκια κονκασέ
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κ.γ. πελτές
• Βασιλικός ή ρίγανη
• Αλάτι, πιπέρι
Για την ελαφριά μπεσαμέλ:
• 25 γρ. βούτυρο
• 25 γρ. αλεύρι
• 350 ml γάλα
• 30 γρ. παρμεζάνα
• Λίγο μοσχοκάρυδο
Εκτέλεση
- Κόβεις τις μελιτζάνες σε λεπτές φέτες κατά μήκος, τις αλείφεις με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνεις μέχρι να μαλακώσουν.
- Σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο, προσθέτεις πελτέ και ντομάτα.
- Σιγοβράζεις 15-20 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.
- Ανακατεύεις τη φέτα με τον μαϊντανό και λίγο πιπέρι.
- Γεμίζεις κάθε φέτα μελιτζάνας με λίγη φέτα και τυλίγεις σε ρολό.
- Στρώνεις λίγη σάλτσα ντομάτας στο ταψί, τοποθετείς τα ρολάκια και καλύπτεις με την υπόλοιπη σάλτσα.
- Για την μπεσαμέλ φτιάχνεις ένα ελαφρύ ρου, προσθέτεις το γάλα και ανακατεύεις μέχρι να δέσει ελαφρά.
- Τελειώνεις με παρμεζάνα και μοσχοκάρυδο.
- Ρίχνεις λεπτή στρώση μπεσαμέλ πάνω από τα ρολάκια και ψήνεις στους 180°C για περίπου 20 λεπτά.