Ετοιμαστείτε για Σαββατοκύριακο, με ένα φοβερό πιάτο του Γιώργου Ρήγα

Ο Γιώργος Ρήγας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του συνταγές και σήμερα στο Breakfast@Star . Φτιάχνει Ρολάκια Μελιτζάνας με Ντομάτα και Φέτα, ένα πιάτο ιδανικό για την εποχή και κλέβει την παράσταση, όχι μόνο γευστικά αλλά και οπτικά.

ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ

Για τα ρολάκια:

• 2 μεγάλες μελιτζάνες

• 250 γρ. φέτα

• 1 κ.σ. μαϊντανός

• Λίγο πιπέρι

• Ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα:

• 400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1 κ.γ. πελτές

• Βασιλικός ή ρίγανη

• Αλάτι, πιπέρι

Για την ελαφριά μπεσαμέλ:

• 25 γρ. βούτυρο

• 25 γρ. αλεύρι

• 350 ml γάλα

• 30 γρ. παρμεζάνα

• Λίγο μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση