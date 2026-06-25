Το ερώτημα στο σημερινό Breakfast@Star ήταν απλό: Αντέχεις το γλυκό που φέρνει ο Γιώργος Ρήγας στο πλατό; Απίστευτο Μιλφέιγ Φυστίκι με Σφολιατίνες, και μία παραδοσιακή ιταλική συνταγή, εύκολη και πεντανόστιμη.
ΜΙΛΦΕΪΓ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΕ ΣΦΟΛΙΑΤΙΝΕΣ
Υλικά
Για το μιλφέιγ:
• 2 φύλλα σφολιατίνες
Για την κρέμα:
• 400 γρ. κρέμα τυρί
• 300 γρ. πραλίνα φυστικιού Αιγίνης
• 500 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 40 γρ. άχνη ζάχαρη
• 1 κ.γ. βανίλια
Για τα καραμελωμένα φυστίκια:
• 150 γρ. φυστίκια Αιγίνης
• 100 γρ. ζάχαρη
• 20 ml νερό
• Πρέζα αλάτι
Εκτέλεση
Σφολιάτα
- Ψήνεις τις σφολιάτες ανάμεσα σε δύο λαμαρίνες στους 180°C για 25-30 λεπτά μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.
- Αφήνεις να κρυώσουν και κόβεις στα επιθυμητά κομμάτια.
Κρέμα πραλίνας
- Χτυπάς την κρέμα τυρί με την πραλίνα φυστικιού και τη βανίλια μέχρι να γίνουν λείο μείγμα.
- Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με την άχνη σε απαλή σαντιγί.
- Ενσωματώνεις τη σαντιγί στο μείγμα της πραλίνας με μαρίζ.
- Βάζεις την κρέμα στο ψυγείο για 30-60 λεπτά να σταθεροποιηθεί.
Καραμελωμένα φυστίκια
- Φτιάχνεις ξανθή καραμέλα με τη ζάχαρη και το νερό.
- Προσθέτεις τα φυστίκια και ανακατεύεις.
- Απλώνεις σε λαδόκολλα να κρυώσουν και τα σπας σε μικρά κομμάτια.
Στήσιμο
- Σφολιάτα
- Πλούσια κρέμα πραλίνας
- Σφολιάτα
- Πλούσια κρέμα πραλίνας
- Σφολιάτα
Τελειώνεις με:
- Καραμελωμένα φυστίκια Αιγίνης
- Τριμμένο φυστίκι
- Λίγες γραμμές πραλίνας φυστικιού