Συνταγή για μιλφέιγ φυστίκι με σφολιατίνες και ...όποιος αντέξει

Σπιτικό γλυκό με μία παραδοσιακή ιταλική πινελιά, από τον Γιώργο Ρήγα

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Μία πατροπαράδοτη σπιτική ιταλική συνταγή, και ένα απίστευτο γλυκό, από τον Γιώργο Ρήγα

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Το ερώτημα στο σημερινό Breakfast@Star ήταν απλό: Αντέχεις το γλυκό που φέρνει ο Γιώργος Ρήγας στο πλατό; Απίστευτο Μιλφέιγ Φυστίκι με Σφολιατίνες, και μία παραδοσιακή ιταλική συνταγή, εύκολη και πεντανόστιμη.

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ΜΙΛΦΕΪΓ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΕ ΣΦΟΛΙΑΤΙΝΕΣ

millfeig

Υλικά
Για το μιλφέιγ:
• 2 φύλλα σφολιατίνες

Για την κρέμα:
• 400 γρ. κρέμα τυρί
• 300 γρ. πραλίνα φυστικιού Αιγίνης
• 500 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 40 γρ. άχνη ζάχαρη
• 1 κ.γ. βανίλια

Για τα καραμελωμένα φυστίκια:
• 150 γρ. φυστίκια Αιγίνης
• 100 γρ. ζάχαρη
• 20 ml νερό
• Πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σφολιάτα

  • Ψήνεις τις σφολιάτες ανάμεσα σε δύο λαμαρίνες στους 180°C για 25-30 λεπτά μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.
  • Αφήνεις να κρυώσουν και κόβεις στα επιθυμητά κομμάτια.

Κρέμα πραλίνας

  • Χτυπάς την κρέμα τυρί με την πραλίνα φυστικιού και τη βανίλια μέχρι να γίνουν λείο μείγμα.
  • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με την άχνη σε απαλή σαντιγί.
  • Ενσωματώνεις τη σαντιγί στο μείγμα της πραλίνας με μαρίζ.
  • Βάζεις την κρέμα στο ψυγείο για 30-60 λεπτά να σταθεροποιηθεί.

Καραμελωμένα φυστίκια

  • Φτιάχνεις ξανθή καραμέλα με τη ζάχαρη και το νερό.
  • Προσθέτεις τα φυστίκια και ανακατεύεις.
  • Απλώνεις σε λαδόκολλα να κρυώσουν και τα σπας σε μικρά κομμάτια.

Στήσιμο

  • Σφολιάτα
  • Πλούσια κρέμα πραλίνας
  • Σφολιάτα
  • Πλούσια κρέμα πραλίνας
  • Σφολιάτα

Τελειώνεις με:

  • Καραμελωμένα φυστίκια Αιγίνης
  • Τριμμένο φυστίκι
  • Λίγες γραμμές πραλίνας φυστικιού
     
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