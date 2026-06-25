Μία πατροπαράδοτη σπιτική ιταλική συνταγή, και ένα απίστευτο γλυκό, από τον Γιώργο Ρήγα

Το ερώτημα στο σημερινό Breakfast@Star ήταν απλό: Αντέχεις το γλυκό που φέρνει ο Γιώργος Ρήγας στο πλατό; Απίστευτο Μιλφέιγ Φυστίκι με Σφολιατίνες, και μία παραδοσιακή ιταλική συνταγή, εύκολη και πεντανόστιμη.

ΜΙΛΦΕΪΓ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΕ ΣΦΟΛΙΑΤΙΝΕΣ

Υλικά

Για το μιλφέιγ:

• 2 φύλλα σφολιατίνες

Για την κρέμα:

• 400 γρ. κρέμα τυρί

• 300 γρ. πραλίνα φυστικιού Αιγίνης

• 500 ml κρέμα γάλακτος 35%

• 40 γρ. άχνη ζάχαρη

• 1 κ.γ. βανίλια

Για τα καραμελωμένα φυστίκια:

• 150 γρ. φυστίκια Αιγίνης

• 100 γρ. ζάχαρη

• 20 ml νερό

• Πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σφολιάτα

Ψήνεις τις σφολιάτες ανάμεσα σε δύο λαμαρίνες στους 180°C για 25-30 λεπτά μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.

Αφήνεις να κρυώσουν και κόβεις στα επιθυμητά κομμάτια.

Κρέμα πραλίνας

Χτυπάς την κρέμα τυρί με την πραλίνα φυστικιού και τη βανίλια μέχρι να γίνουν λείο μείγμα.

Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με την άχνη σε απαλή σαντιγί.

Ενσωματώνεις τη σαντιγί στο μείγμα της πραλίνας με μαρίζ.

Βάζεις την κρέμα στο ψυγείο για 30-60 λεπτά να σταθεροποιηθεί.

Καραμελωμένα φυστίκια

Φτιάχνεις ξανθή καραμέλα με τη ζάχαρη και το νερό.

Προσθέτεις τα φυστίκια και ανακατεύεις.

Απλώνεις σε λαδόκολλα να κρυώσουν και τα σπας σε μικρά κομμάτια.

Στήσιμο

Σφολιάτα

Πλούσια κρέμα πραλίνας

Σφολιάτα

Πλούσια κρέμα πραλίνας

Σφολιάτα

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